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Haber Giriş: 27.01.2020 - 11:44,Son Güncelleme:/

Kurum dışı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

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Kurum dışı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Dönemsel olarak kurum dışı personel alımı için başvuru ekranını erişime açan İŞKUR, hangi illerde ve hangi kurumlarda işçi alımı yapılacağını duyurdu. Kurum dışı personel alımı olarak kamuda istihdam edilecek olan personeller için detayları yayımlayan İŞKUR, istihdam edilecek olan personellerde aranacak olan nitelikleri erişime açtı. Peki, kurum dışı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Kurum dışı personel alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. Aydın, İstanbul, Mersin, Kars, Denizli, Elazığ, Çankırı ve birçok ilde gerçekleştirilecek olan kurum dışı personel alımı, ilanda paylaşılan bilgiler aracılığıyla gerçekleşecek. Peki, kamu için kurum dışı personel alımı nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

KURUM DIŞI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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