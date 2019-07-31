Kurum dışı işçi alımı ilanı başvuruları nereden yapılır?
Kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerinde çalıştırmak üzere geçici işçi alımı yapmak isteyen kurumlar, detayları İŞKUR üzerinden yayımlıyor. Peki, kurum dışı işçi alımı ilanları nereden görüntülenir? İşte, tarihlere göre değişiklik gösteren kurum dışı işçi alımı başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler
Kurum dışı işçi alımı ilanı, kamu kurumlarının açtığı geçici personel alımlarında çalışmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, ilanların yer aldığı sistem hakkında detaylı bilgiler
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
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