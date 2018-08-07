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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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07.08.2018 - 18:40, Son Güncelleme:

Kuruluşundan bugüne AK Parti anlatılacak

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Kuruluşundan bugüne AK Parti anlatılacak

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu" düzenlenecek.

Açıklamalarda bulunan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, "Sempozyum, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde, 14 Ağustos'ta ATO Congresium'da yapılacak. 'Kuruluşundan Bugüne AK Parti' isimli 4 ciltten oluşan kitap setinin de lansmanı yapılacak." dedi.

Sempozyumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacağını belirten Miş, iç siyaset, dış politika, ekonomi, hukuk ve toplum konularında farklı oturumların düzenleneceğini bildirdi.

"AK PARTİ'NİN BÜTÜN POLİTİKALARI ELE ALINACAK"

Miş, sempozyumda AK Parti'nin kuruluşundan bugüne bütün politikaları çeşitli başlıklarda ele alınacağını söyledi.

"Siyaset ve devletin dönüşümünde AK Parti" başlıklı ilk oturumun açılış konuşmasını AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yapacağını aktaran Miş, "AK Parti dış politikasına farklı bakışlar" başlıklı ikinci oturumun açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "AK Parti döneminde Türkiye’de ekonomik büyüme ve kalkınma" başlıklı üçüncü oturumun açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "AK Parti döneminde hukuk, toplum, kültür" başlıklı son oturumun açılış konuşmasını da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gerçekleştireceğini kaydetti.

DÖRT CİLTTE ANLATILACAK

"Kuruluşundan Bugüne AK Parti" üst başlığıyla siyaset, dış politika, ekonomi ve toplum konularının işlendiği 4 ciltlik bir set hazırladıklarını belirten Miş, şöyle devam etti:

"Siyaset başlığında AK Parti dönemindeki siyasetin dönüşümü, kimlik meseleleri, AK Parti'nin reform siyaseti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Yani birçok konu başlığı, siyaset cildinin içerisinde farklı akademisyenler tarafından ele alınıyor.

Dış Politika başlığı altında da AK Parti'nin hem bölgesel meselelere yaklaşımı hem buradaki dönüşüm hem güncel sorunlar hem de daha teorik olarak AK Parti dış politikasının genel çerçevesini hangi kavram setleri, değerler oluşturuyor, bunlar yer alıyor.

Ekonomi başlığında, AK Parti döneminde ekonomideki dönüşüm, kalkınma hedefleri, finans politikaları gibi farklı konular bulunuyor.

Toplum cildinde ise biraz daha geniş bir perspektifle Türkiye'deki kültür meseleleri de toplumsal dönüşüm de kültürel hegemonya sorunu da ele alınıyor. Toplum cildinde aynı zamanda Türkiye'deki medya-siyaset ilişkilerini tartışan çeşitli konu başlıkları var."

 

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Son 24 saatte ne oldu? (07.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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