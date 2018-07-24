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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU - ANKARA
24.07.2018 - 20:36, Son Güncelleme:

‘Kurultayı toplayın hesaplaşalım’

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‘Kurultayı toplayın hesaplaşalım’

İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener’in olağanüstü kongrede aday olması için ikna turları devam ediyor.

Önceki gün milletvekillerinin de katıldığı Başkanlık Divanı’nda alınan “Yüzde 100 Akşener mutabakatı” kararının ardından Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan İstanbul’a giderek Akşener’le yüz yüze görüştü. Akşener, “Kurultayı toplayın orada hesaplaşalım” dedi. Kampın son gününde yaşanan tartışmalı oturumun ardından olağanüstü kurultay kararı alan Akşener ile Türkkan’ın görüşmesinin perde arkasına Hürriyet ulaştı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Akşener biraz dinlenmek için süre istedi. Akşener’in parti içi demokrasiyi sağlamak için aldığı olağanüstü kurultay kararını demokrasinin perçinlenmesi için önemsediğinin altı çizildi. Partililerin desteğinin kendisini hem mutlu ettiğini hem de yağmurda beklemeleri nedeniyle üzüldüğünü vurgulayan Akşener’in karar vermek için 72 saat süre istediği öğrenildi. Akşener’in, kararının olumlu olması durumunda İstanbul’da bir basın toplantısı yapacağı ardından da Ankara’ya gelerek kurultay sürecini yöneteceği belirtildi. Akşener’in, seçimin ardından ilk olarak ‘A takımına’ sonra da Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı’nda olağanüstü kurultay ile görevi bırakabileceğinin işaretini verdiği öğrenildi. Partililerin kendisinin arkasında olduğunu söylemesiyle Akşener, kurultaya gitme önerisinden vazgeçirildi. İlk planda büyük destek alan Akşener için bardağı taşıran son damlanın bazı partililerin kampta ‘nezaket sınırlarını aşan söylemeleri’ olduğu öğrenildi. Türkkan’la görüşmede kampta yaşananlar gündeme gelince Akşener, “Kurultayı toplayın, orada hesaplaşalım” diyerek partililere mesaj gönderdi.

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