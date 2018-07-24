‘Kurultayı toplayın hesaplaşalım’
İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener’in olağanüstü kongrede aday olması için ikna turları devam ediyor.
Önceki gün milletvekillerinin de katıldığı Başkanlık Divanı’nda alınan “Yüzde 100 Akşener mutabakatı” kararının ardından Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan İstanbul’a giderek Akşener’le yüz yüze görüştü. Akşener, “Kurultayı toplayın orada hesaplaşalım” dedi. Kampın son gününde yaşanan tartışmalı oturumun ardından olağanüstü kurultay kararı alan Akşener ile Türkkan’ın görüşmesinin perde arkasına Hürriyet ulaştı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Akşener biraz dinlenmek için süre istedi. Akşener’in parti içi demokrasiyi sağlamak için aldığı olağanüstü kurultay kararını demokrasinin perçinlenmesi için önemsediğinin altı çizildi. Partililerin desteğinin kendisini hem mutlu ettiğini hem de yağmurda beklemeleri nedeniyle üzüldüğünü vurgulayan Akşener’in karar vermek için 72 saat süre istediği öğrenildi. Akşener’in, kararının olumlu olması durumunda İstanbul’da bir basın toplantısı yapacağı ardından da Ankara’ya gelerek kurultay sürecini yöneteceği belirtildi. Akşener’in, seçimin ardından ilk olarak ‘A takımına’ sonra da Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı’nda olağanüstü kurultay ile görevi bırakabileceğinin işaretini verdiği öğrenildi. Partililerin kendisinin arkasında olduğunu söylemesiyle Akşener, kurultaya gitme önerisinden vazgeçirildi. İlk planda büyük destek alan Akşener için bardağı taşıran son damlanın bazı partililerin kampta ‘nezaket sınırlarını aşan söylemeleri’ olduğu öğrenildi. Türkkan’la görüşmede kampta yaşananlar gündeme gelince Akşener, “Kurultayı toplayın, orada hesaplaşalım” diyerek partililere mesaj gönderdi.
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