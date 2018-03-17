Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kurultaya AK Parti'den büyük katılım

    Kurultaya AK Parti'den büyük katılım

    Umut ERDEM/ANKARA
    17.03.2018 - 00:12 | Son Güncelleme:

    MHP’de yarın düzenlenecek olan 12’nci Olağan Büyük Kurultay’da hazırlıklar son aşamaya geldi.

    Genel Başkan Devlet Bahçeli, partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 4 Nisan 1997’de vefatının ardından dokuzuncu kurultayına katılacak. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kurultayın katılımcıları da netleşmeye başladı. AK Parti, Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan oluşan kadroyla kurultaya katılacağını açıkladı.

    CHP’YE DAVET GİTMEDİ
    CHP’ye ise henüz davet gitmediği öğrenildi. MHP’li yetkililer CHP’ye davet gönderilip gönderilmeme konusunda değerlendirmelerinin sürdüğünü bildirdi. Davet giden diğer partiler ise BBP ve DP oldu. Yabancı misyonlardan ise ABD ve Almanya kongreye davet edilmedi. Kurultayda en çok merak edilen konulardan birisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Başkanlık Divanı’nda yapılacak değişiklikler. 75 kişilik MYK için 1600 civarında başvurunun olduğu öğrenildi. Bahçeli’nin, muhaliflerin olağanüstü tüzük kurultayı sürecinde kendisine destek veren Ülkü Ocakları’ndan genç isimleri MYK’ya taşıma kararı aldığı öğrenildi. MYK’da altı olan kadın sayısının da arttırılması bekleniyor.

    Etiketler: MHP , AK Parti , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri