Kurultaya AK Parti'den büyük katılım

Genel Başkan Devlet Bahçeli, partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 4 Nisan 1997’de vefatının ardından dokuzuncu kurultayına katılacak. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kurultayın katılımcıları da netleşmeye başladı. AK Parti, Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan oluşan kadroyla kurultaya katılacağını açıkladı.



CHP’YE DAVET GİTMEDİ

CHP’ye ise henüz davet gitmediği öğrenildi. MHP’li yetkililer CHP’ye davet gönderilip gönderilmeme konusunda değerlendirmelerinin sürdüğünü bildirdi. Davet giden diğer partiler ise BBP ve DP oldu. Yabancı misyonlardan ise ABD ve Almanya kongreye davet edilmedi. Kurultayda en çok merak edilen konulardan birisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Başkanlık Divanı’nda yapılacak değişiklikler. 75 kişilik MYK için 1600 civarında başvurunun olduğu öğrenildi. Bahçeli’nin, muhaliflerin olağanüstü tüzük kurultayı sürecinde kendisine destek veren Ülkü Ocakları’ndan genç isimleri MYK’ya taşıma kararı aldığı öğrenildi. MYK’da altı olan kadın sayısının da arttırılması bekleniyor.