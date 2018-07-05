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    Kurultay yok

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    05.07.2018 - 22:43 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) genel başkanımızın tam mutabakatla arkasındadır. Genel Merkez’in ve Genel Başkan’ın gündeminde bir kurultay çağrısı yoktur. Ama sonuçta takdir kurultay delegesinin” dedi. Tezcan, MYK’da tartışılan konularla ilgili şu bilgileri paylaştı :

    BAŞKA İHSANA İHTİYACI YOK

    “Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Sandıkların bir sonucunu farklı, diğerinin sonucunu farklı yorumlamak doğru değildir. Tümü partinin ve partinin adaylarının ortak çabasının ürünüdür. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden birisidir. Objektif değerlendirme, partinin iç iktidar yarışından arınarak sağlıklı bir bakış açısıyla yapılabilir. Partinin bir iç iktidar yarışında olmasının gelecek planlaması ve hedeflemesi açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Genel Başkan, son bir yıl içerisinde Türkiye siyasetinin gündemini belirlemiştir. Demokrasinin önünde kurulan tuzağı 15 milletvekili göndererek bozan Genel Başkanımızdır. Millet İttifakı’nı kurarak muhalefetin seçimlerde daha etkin sonuç almasını sağlamıştır. Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı yapmıştır. Genel Başkan’ın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu CHP’nin önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyduğu yöntemin ta kendisidir. Merkez Yönetim Kurulumuz, genel başkanımızın tam mutabakatla arkasındadır.

    TAKDİR DELEGENİN

    İmza meselesi, tüzükte düzenlenmiş bir haktır. Hiç kimse tüzükteki hakkını niye kullandı diye, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da bir serzenişi olmaz. Kurultay delegelerinin büyük ağırlığının partiyi kurultay tartışması içine çekmenin uygun olmayacağı kanaatinde olduğunu görüyoruz. Delegelerin yüzde 51’inin imzası ile kurultay toplama sürecinin sonuca ulaşacağını düşünmüyoruz. Kurultay delegelerimizin, sağduyu ile gelecek belirlemesinde, partinin bir iç iktidar yarışını, bir kurultay yarışını taşımasının doğru olmadığını düşündüğü inancındayız. Ama sonuçta takdir kurultay delegesinindir.

    ERKEN SEÇİM YORUMU

    Milet İttifakı, bir seçim ittifakıydı. Ancak o ittifak protokolünün esasını oluşturan değerler, seçimden sonrasını da kapsayacak değerlerdi. Bu ortak değerler çerçevesinde parlamentoda birlikte hareket etme iradesinin devam edeceğine inanıyoruz.
    Belediye başkanlarının seçim dönemlerini kısaltacak bir adımda anayasa değişikliği için bizden destek bekleniyorsa, o desteği bulamazlar.”

    Etiketler: Bülent Tezcan , Tezcan , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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