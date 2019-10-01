Kurultay kararı
CHP 37. Olağan Kurultay süreci takvimi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında belirlenerek, kurultay için düğmeye basıldı.
CHP’nin 8 Kasım’da mahalle delege seçimleri ile başlayacak kurultay sürecine, en erken 18 Nisan 2020’de yapılacak 37. Olağan Kurultay ile nokta koyulacak. CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre İstanbul’da yaşanan depremler, siyasetteki önemli konu başlıkları ile CHP’nin 37. Olağan Kurultay süreci ve parti programı konuşuldu. Toplantıda, 37. Olağan Kurultay takvimi belirlenerek, Kurultay sürecinin başlaması için düğmeye basıldı. Kurultay takvimi ile ilgili MYK kararı, il ve ilçe başkanlıklarına gönderilmeye başlandı. MYK’da 37. Kurultay’da değiştirilmesi beklenen parti programı çalışmaları hakkındaki yol haritası da konuşuldu.
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