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    Kurultay hamlesi

    Rifat BAŞARAN/ ANKARA
    12.07.2018 - 02:04 | Son Güncelleme:

    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin sessizliğini bugün bozacak. İnce’nin, bugün katılacağı bir televizyon programında 24 Haziran’dan bugüne kadar yaşadıkları ve neden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘çekil’ daveti yaptığını açıklayacağı öğrenildi.

    İnce’nin yapacağı açıklamanın ardından kendisini destekleyenlere “Kurultay için imzaları toplayın” diye çağrıda bulunacağı belirtiliyor.

    İnce’ye yakın partililerin, bugüne kadar 600’e yakın delegeden olağanüstü kurultay için imza atma sözü aldığı, notere başvuracakları ve olağanüstü kurultay için süreci başlatacakları kaydedildi.

    Kılıçdaroğlu’nun ise ODTÜ ve iki bağımsız kuruluşa yaptırdığı seçim analizlerinin tamamlanmasının ardından yerel seçimler için start vereceği öğrenildi.

    Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada önlerinde duran öncelikli görevin yerel seçimlere hazırlanmak olduğunu ifade ederken, “ “Biz yolumuza bakıyoruz. Ben imza toplanacağına ihtimal vermiyorum. Parti tabanı, parti içi yarış değil iş istiyor. Örgütü seçime hazırlamayı bekliyor herkes” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Muharrem İnce
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