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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GAMZE KOLCU - ANKARA
23.07.2018 - 01:39, Son Güncelleme:

Kurultay deyip bıraktı

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Kurultay deyip bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kampı’nda seçim değerlendirmesi ve milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkilerinin ardından istifa etti. Kurmaylarının ikna çabaları üzerine Akşener, istifadan vazgeçerek olağanüstü kurultay kararı aldı ancak aday olmayacağını açıkladı.

İYİ Parti’nin ilk kampı tartışmalara sahne oldu. Kampın son gününde partililerin, yönetimi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan yorumlarıyla başlayan gerilim sert tartışmaya dönüştü. Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel ve bir kaç partilinin Akşener’in liderliğini tartışmaya açmadan olağanüstü kurultay çağrısı kampa damga vurdu. Kampta Genel Başkan Akşener’in son değerlendirmeyi yapması öncesinde bazı partililerin seçim sürecinin başarısızlıkla tamamlandığı, milletvekili aday listelerinin bunun sebepleri arasında yer aldığını vurguladıkları öğrenildi.

İSTİFA EDİYORUM

İlk 2 oturumda eleştirileri dinleyen ve notlar alan Akşener, kampın son sözünü söylemek üzere kürsüye çıktı. Eleştiriler karşısında gergin olduğu belirtilen Akşener, partinin kuruluşundan bugüne yaşanan sorunlara karşı cevaplarını sıraladı. Akşener’in, il örgütleri ile genel merkez yönetimi arasındaki iletişim sorunları eleştirileri ve liste kavgasına karşı “Bütün il başkanları milletvekili adaylığı için istifa etti. Bana sorana da ne deseydim, ‘istifa etmeyin’ mi deseydim. Siz bilirsiniz dedim” yanıtı verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin oyu altında kalan Akşener, sonuçlarının başarısızlık olduğu yönündeki ifadelere karşı ise “Aldığım oy oranını hazmedemiyorum. Bu başarısızlık hepimizin ama ben istifa ediyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi. Parti kaynakları Akşener’in istifa kararına giden süreçte gelen eleştirileri ise “nezaket sınırlarının çok ötesinde tırmalayıcı” cümleler olarak değerlendirdi.

ODADA DİVAN TOPLANTISI

Tartışmaların ardından Akşener’in salondan ayrılarak makam aracına bindiği, partililerin ise yanına gelerek vazgeçirmeye çalıştığı hatta bazı partililerin ise arabanın önüne yattığı öğrenildi. Aracını bir süre hareket ettiremeyen Akşener, yeniden odasına çıkarak kısa süreli değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanlık Divanı’nı topladığı öğrenildi. Ayrıca yaşanan gerginliğin ortasında kalan Akşener’e kısa süreli tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Edinilen bilgiye göre, partide güven ihtiyacı olduğunu ifade eden Akşener, “Görmezden gelemeyiz. Demokratik mücadele vererek bir parti kurduk. Ayrıldığımız siyasi yapılara benzeriz o zaman. Bu sitemleri görerek gereğini yapalım” ifadelerini kullandı. Akşener kısa süreli toplantının ardından yeniden partililerin karşısına geçerek başkanlık yetkisi kapsamında olağanüstü kurultay kararı aldığını açıkladı.

ADAY OLACAKLARA BAŞARILAR

Kurmaylarının ikna çabasının ardından otelden ayrılan Akşener, partilerin bile haberi olmadan son kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Lütfü Türkkan’ın yaşananlara karşı “liderimizi destekliyoruz” açıklamalarına karşı Akşener, “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi. İYİ Parti’nin bir ay içinde kongreye gitmesi bekleniyor.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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