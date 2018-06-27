Kurultay adımı yok

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ile milletvekili listelerinde yer alamayan bazı isimler, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaoğlu’na istifa çağrıları yaparken, seçim sonrası ilk kez dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda bu çağrılar, “Kendisine milletvekili listelerinde yer bulamayan isimlerin partiyi tartışmasının doğru olmadığı” diye değerlendirildi.



CHP’de seçim sonrası en çok merak edilen konu, Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultay çağrısı yapıp yapmayacağı oldu. İnce’ye yakın isimler olağanüstü kurultay için herhangi bir adım atılmayacağını vurgularken, tabandan gelen bir talep olursa, buna kayıtsız kalınmaması gerektiği de düşünülüyor. Diğer taraftan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve eski milletvekillerinin başını çektiği istifa talepleri gündeme geliyor. İnce’ye yakın isimler, ısrarla bu tür çağrıların kendileriyle ilgisi olmadığını da savunuyor.



MYK’DA DEĞERLENDİRİLDİ

Kılıçdaroğlu, seçim sonrası İnce’nin açıklamalarını bekledi ve aynı gün başka bir değerlendirme yapmadı. Kılıçdaroğlu, önce Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı; parti yönetimi hem seçim sonuçlarını hem de istifa çağrılarını değerlendirdi. MYK’da bazı partililerden gelen “Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağıran” tepkiler de konuşuldu. MYK üyeleri, “Kendisine milletvekili listelerinde yer bulamayan isimlerin partiyi tartışmasının doğru olmadığını” savunarak, “CHP’yi kurultaylar partisi olarak ve sürekli iç çekişme yaşayan bir yapı olarak anılmaktan kurtardıklarını ve şimdi tekrar bu tartışmayı açmanın partiye zarar vereceğini” söyledi. MYK’da dokuz ay sonra yapılacak yerel yönetim seçimleri ile ilgili çalışmalara başlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yerel seçimlerden önce, diğer siyasi parti ve sivil toplum örgütleriyle oluşturulan ilişki ağının daha da güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.



GÖRÜŞME TALEBİ OLMADI

Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu ve İnce’nin bir araya gelerek seçim sonuçları ve sonraki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunacakları dile getirilmişti. Ancak dün MYK’da yapılan değerlendirmeler, istifa çağrıları ve ardından İnce’nin 81 ile yapacağı ziyaretlere ilişkin tweet‘ler öne çıktı.



Kılıçdaroğlu ekibinin, “Yerel seçimlere hazırlanması gereken partinin yeniden kurultay tartışmalarına girmesi doğru değil. Eğer İnce bir randevu talep ederse elbette genel başkan ile bir araya gelir ve değerlendirmelerini iletir” tavrında olduğu belirtiliyor.