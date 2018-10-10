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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2018 - 00:12, Son Güncelleme:

Kurullara 76 atama

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Kurullara 76 atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Politika Kurulları’na atamaları yaptı. 76 kişi arasında SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi, TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Orhan Gencebay ile Hülya Koçyiğit, tarihçi Murat Bardakçı gibi dikkat çeken isimler yer aldı.

EN az atama 5 isimle Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na, en fazla atama ise 12 isimle Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’na yapıldı. Erdoğan’ın onayıyla 9 Politika Kurulu’na şu atamalar gerçekleştirildi:

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Hasan Mandal (TÜBİTAK), Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Ali Yalçındağ (TAİK), Dr. Osman Coşkun, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Ahmet Cevat Acar, Ahmet Gündoğdu, Kemal Şamlıoğlu, Prof. Öktem Vardar, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran İnan, Prof. Dr. Yavuz Atar.

Ekonomi Politikaları Kurulu: Dr. Cemil Ragıp Ertem (başdanışman), Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca (eski CHP PM üyesi), Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Nihat Zeybekci (eski bakan), Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Adnan Tanrıverdi (SADAT kurucusu), Prof. Burhanettin Duran, Prof. Çağrı Erhan, Prof. Gülnur Aybet, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu (YÖK üyesi), Doç. Dr. İbrahim Kalın (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü), İlnur Çevik (başdanışman), Dr. İsmail Safi, Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. Dr. Seyit Sertçelik.

Hukuk Politikaları Kurulu: Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Mehmet Uçum, Mustafa Akış, Uğur Kızılca.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu: Alev Alatlı (yazar), Havva Hümeyra Şahin, Hülya Soydan (sanatçı), Prof. İskender Pala (yazar), Mehmed Özçay, Murat Bardakçı (yazar), Orhan Gencebay, Rasim Özdenören, Prof. Ümit Meriç.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu: Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

Sosyal Politikalar Kurulu: Prof. Dr. Edibe Sözen, Dr. İbrahim Altan, Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Dr. Mehmet Güllüoğlu, Dr. Murat Yılmaz, Prof. Dr. Vedat Bilgin, Prof. Dr. Vedat Işıkhan.

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu: Asım Aykan, Hayrettin Güngör, Dr. Hayri Baraçlı, Prof. Lütfi Akça, Dr. Mehmet Karabay, Oktay Saral, Refik Tuzcuoğlu, Prof. Şükrü Karatepe, Prof. Tarkan Oktay, Tuna Koç.

TÜM BİLGİLERİ İSTEYEBİLECEK
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın başkanlık edeceği kurullar, oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirecek. Bakanlıklarla kurum ve kuruluşların uygulamalarını izleyerek, Erdoğan’a rapor sunacak, genişletilmiş kurul toplantıları yapacak. Kurullar doğrudan Erdoğan’ın talimatlarını yerine getirecek, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi istemeye yetkili olacak.

HUZUR HAKKI EN ÇOK 11 BİN 700 TL
Kurullar için Cumhurbaşkanlığı bütçesine ödenek konulacak. Kurul üyelerine (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabilecek. Göreve göre her üye için farklı tutar olabilecek. Bu ödemeler damga vergisi hariç vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Huzur hakkı olarak nitelendirilen ek ödeme aylık en çok 11 bin 700 lira olacak.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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