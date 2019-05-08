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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
08.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Kurullar belirlenirken neredeydiniz'

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‘Kurullar belirlenirken neredeydiniz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında YSK’nın İstanbul seçimini iptal kararını, ‘demokrasinin evrensel değerlerine müdahale’ olarak nitelendirdi.

Akşener Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

YETKİLİ KURUM BELLİ

“Sadece 31 Mart seçimlerinde değil, Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Gerekçeniz ‘tam kanunsuzluk’ ise bunu yapmanız gerekir. Yok gerekçeniz ‘tam hukuksuzluk’ ise Ramazan’ın ilk orucunu hak yiyerek açmış olursunuz. Sandık kurulları belirlenirken neredeydiniz? İtiraz sürecinde ne yapıyordunuz? Bu usulsüzlüklere göz yumarak, kaybedeceğiniz seçimlerin tekrarı için aziz milletimizin iradesine tuzak mı kurdunuz? Ülkeyi yöneten belli, sandık kurulları konusunda denetleme yetkisi olan kurum belli. Ve bugün bu iki sorumlu el ele vermiş, milletiradesini yok sayıyor.”

İYİ Parti’de basına kapalı grup toplantısında ise Akşener “CHP seçime tekrar girme kararı aldığı için İYİ Parti de bu karara uyacak” dedi. Bu nedenle kapalı grupta sine-i millet kararı oylanmadı.

GÖZDEN GEÇİRMEYE RET

İYİ Parti, AK Parti’nin olağanüstü itirazı kabul edilerek verilen İstanbul’da seçimlerin iptali ve yenilenmesine dair kararın tekrar gözden geçirilmesi için dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. Dilekçede, sandık kurulunun hukuka aykırı oluşturulması halinde bu durumun seçim sonucuna oy sayısı bakımından nasıl bir etkisi olacağının ortaya konulması gerektiği belirtilerek, kararın gözden geçirilmesi talep edildi. YSK, talebi reddetti.

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