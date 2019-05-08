‘Kurullar belirlenirken neredeydiniz'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında YSK’nın İstanbul seçimini iptal kararını, ‘demokrasinin evrensel değerlerine müdahale’ olarak nitelendirdi.
Akşener Meclis grubunda özetle şunları söyledi:
YETKİLİ KURUM BELLİ
“Sadece 31 Mart seçimlerinde değil, Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Gerekçeniz ‘tam kanunsuzluk’ ise bunu yapmanız gerekir. Yok gerekçeniz ‘tam hukuksuzluk’ ise Ramazan’ın ilk orucunu hak yiyerek açmış olursunuz. Sandık kurulları belirlenirken neredeydiniz? İtiraz sürecinde ne yapıyordunuz? Bu usulsüzlüklere göz yumarak, kaybedeceğiniz seçimlerin tekrarı için aziz milletimizin iradesine tuzak mı kurdunuz? Ülkeyi yöneten belli, sandık kurulları konusunda denetleme yetkisi olan kurum belli. Ve bugün bu iki sorumlu el ele vermiş, milletiradesini yok sayıyor.”
İYİ Parti’de basına kapalı grup toplantısında ise Akşener “CHP seçime tekrar girme kararı aldığı için İYİ Parti de bu karara uyacak” dedi. Bu nedenle kapalı grupta sine-i millet kararı oylanmadı.
GÖZDEN GEÇİRMEYE RET
İYİ Parti, AK Parti’nin olağanüstü itirazı kabul edilerek verilen İstanbul’da seçimlerin iptali ve yenilenmesine dair kararın tekrar gözden geçirilmesi için dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. Dilekçede, sandık kurulunun hukuka aykırı oluşturulması halinde bu durumun seçim sonucuna oy sayısı bakımından nasıl bir etkisi olacağının ortaya konulması gerektiği belirtilerek, kararın gözden geçirilmesi talep edildi. YSK, talebi reddetti.
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