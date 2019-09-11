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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.09.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Kuruçeşme’de yapılan otel inşaatı tartışma konusu oldu

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Kuruçeşme’de yapılan otel inşaatı tartışma konusu oldu

Kuruçeşme’de yapılan otel şehrin siluetini bozduğu gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

Kuruçeşme'de yaptırılan otel inşaatı İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun bölgede tarihi kalıntılar bulunduğu gerekçesiyle 2 kez durduruldu. Belediye de izinsiz inşaattan dolayı ceza kesildi. Ancak devam eden inşaatta 87 ağacın 55’i kesildiği öne sürüldü.

2 KEZ DURDURMA KARARI

Kuruçeşme'deki inşaatının bulunduğu alanda çıkan tarihi kalıntılar, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 9 Temmuz 2015 tarihli kararıyla "Kültür varlığı" olarak tescil edildi ve otel inşaatının da durdurulmasına karar verildi. Ancak otel inşaatının devam ettiği belirtildi. Kurulun ise 23 Mayıs 2019'da inşaatı tekrar durdurduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden konuya ilişkin rapor istediği kaydedildi. 16 Ağustos 2019 tarihli kararla da kültür varlığının zarar görmemesi için otel inşaatının tekrar durdurulması istendi. Ancak kurul kararlarına rağmen inşaata kaldığı yerden devam edildiği belirtildi. Belediye encümeni tarafından da izinsiz inşaattan dolayı inşaatı yapan şirkete ceza kesildiği iddia edildi. Ayrıca otelin yapıldığı bölgedeki 87 ağaçtan 55'inin kesildiği ileri sürüldü.

“BÜTÜN KOMŞULAR RAHATSIZ"

Kuruçeşme’deki otel inşaatına komşu olduğunu belirten Prof. Dr. Hamdi Yasaman, holdingin doğaya duyarlı bir şirket olarak bilindiğine dikkat çekerek, "Orada tarihi eserler vardı. Onların korunması lazımdı, inşaat onun için gecikmişti. Onları muhafaza ettiler, kaldırdılar. Ama şimdi öyle bir demir yığını oldu ki, bu öngörünüme de aykırı bir şey. 'Duvarları aşmayacak' dendi. Boğaz’da ön görünümde böyle bir inşaat; hepimiz rahatsızız hakikaten komşular olarak" dedi.

İBB’DEN KURUÇEŞME’DE TARTIŞMA KONUSU OLAN OTEL İNŞAATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

KURUÇEŞME'deki otel inşaatıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nden açıklamada, "Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün (KUDEB) 20.08.2019 tarihli ve müdürlüğümüzün 28.08.2019 tarihli yazıları ile tonozlu mekanlar ve arasındaki nitelikli kargir duvarların onaylı projesine uygun olduğu hususunda Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmiştir" denildi.

İBB’den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Beşiktaş, Kuruçeşme, 1708 (e.1343) ada, 234 parsel 28.06.1988 tarihli 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Tadilat Planında ’Turizm Konaklama Alanında’ kalmaktadır. ÿSöz konusu parselde Yeni Yapı + Restorasyon tadilat projeleri İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca onaylanarak 27.02.2017 tarih, 10 sayılı Yeni Yapı + Restorasyon Tadilat Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. 23.05.2019 tarih, 4905 sayılı Kurul Kararı ile ’tonozlu mekanlar arasındaki nitelikli kargir duvarlara yapılan müdahalelerle ilgili olarak ilgili belediyesince gerekli tespitler yapılıncaya kadar inşai faaliyetlerin durdurulmasına’ karar verilmiştir. Müdürlüğümüzün 04.07.2019 tarihli yazısı ile 23.05.2019 tarihli Kurul Kararına istinaden yeniden Kurul kararı verilinceye kadar inşai faaliyetleri durdurulması hususunda ilgilisine yazı yazılmıştır. Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün (KUDEB) 20.08.2019 tarihli ve Müdürlüğümüzün 28.08.2019 tarihli yazıları ile tonozlu mekanlar ve arasındaki nitelikli kargir duvarların onaylı projesine uygun olduğu hususunda Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmiştir"

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