Kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan içecek hangisidir?
Kuru meyvelerin şekerli suda kaynatılmasıyla ortaya çıkan hoşaf, Türk kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Peki, temeli kuru meyveden oluşan hoşaf nasıl üretilir? İşte, şekerli suda kaynatılarak yapılan hoşaf hakkında bazı bilgiler
Kurutulmuş meyvelerin şekerli suda kaynatılmasının akabinde gerçekleştirilen bir tatlı olan hoşaf, Türk mutfağında önemli bir yer tutmaktadır.
Özellikle Ramazan aylarında sıkça tüketilen hoşaf şu şekilde yapılıyor;
Kuru meyveleri yıkayıp tencereye alın. Suyunu koyarak orta ateşte pişirmeye bırakın. Su kaynayınca toz şekeri ve karanfilleri koyun. İncirler yumuşayınca ateşten alın. Soğutarak servis yapın.
Malzemeler;
8 adet kuru incir
10 adet şekerpare kayısı
8 adet kuru erik
1 çay bardağı kuru üzüm
2-3 adet karanfil
1 su bardağı toz şeker
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