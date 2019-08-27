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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kurtuluş Savaşı karargâhı için harekete geçildi

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Kurtuluş Savaşı karargâhı için harekete geçildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda karargâh olarak kullandığı ve bakımsızlıktan harap halde olduğu iddia edilen Polatlı’daki köy evi ile ilgili harekete geçti. TBMM Başkanvekili Levent Gök’ün TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda tanımlanan Milli Kurtuluş tarihimizde belirtilen tarihi önem ve özelliğe sahip tescile önerilmiş olup gerekli süreçler yürütülmektedir” diyerek binanın müze olarak düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

Atatürk’ün karargâh olarak kullandığı köy evinin, bakımsızlıktan harap halde olduğunu savunan Gök, önergesinde bina girişinin ağıl olarak kullanıldığının tespit edildiğini belirterek, “Köy evinin koruma altına alınmamasının sebepleri nelerdir? Binanın bir bölümünün ağıl olarak kullanılmasına hangi gerekçelerle izin verilmiştir? Kurtuluş Savaşı’ndan kalma binaların bakımları ve restorasyonları için 2002-2019 yılları arasında ayrılan bütçeleri yıllık temelde açıklar mısınız?”dedi.

MÜZE PLANI

Önergeyi yanıtlayan Bakan Ersoy ise şunları kaydetti: “Yapının Ankara (1) Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde tescil kaydına rastlanılmamıştır. Binanın Mürettep Kolordu Karargâhı Müzesi olarak düzenlenebilmesi ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılında ziyarete açılabilmesi için kamulaştırılmasının planlandığı bilgisi Kurul Müdürlüğü’ne iletilmiştir.”

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