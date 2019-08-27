Kurtuluş Savaşı karargâhı için harekete geçildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda karargâh olarak kullandığı ve bakımsızlıktan harap halde olduğu iddia edilen Polatlı’daki köy evi ile ilgili harekete geçti. TBMM Başkanvekili Levent Gök’ün TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda tanımlanan Milli Kurtuluş tarihimizde belirtilen tarihi önem ve özelliğe sahip tescile önerilmiş olup gerekli süreçler yürütülmektedir” diyerek binanın müze olarak düzenlenmesinin planlandığını aktardı.
Atatürk’ün karargâh olarak kullandığı köy evinin, bakımsızlıktan harap halde olduğunu savunan Gök, önergesinde bina girişinin ağıl olarak kullanıldığının tespit edildiğini belirterek, “Köy evinin koruma altına alınmamasının sebepleri nelerdir? Binanın bir bölümünün ağıl olarak kullanılmasına hangi gerekçelerle izin verilmiştir? Kurtuluş Savaşı’ndan kalma binaların bakımları ve restorasyonları için 2002-2019 yılları arasında ayrılan bütçeleri yıllık temelde açıklar mısınız?”dedi.
MÜZE PLANI
Önergeyi yanıtlayan Bakan Ersoy ise şunları kaydetti: “Yapının Ankara (1) Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde tescil kaydına rastlanılmamıştır. Binanın Mürettep Kolordu Karargâhı Müzesi olarak düzenlenebilmesi ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılında ziyarete açılabilmesi için kamulaştırılmasının planlandığı bilgisi Kurul Müdürlüğü’ne iletilmiştir.”
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