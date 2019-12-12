Kurtulmuş: İnfaz düzenlemesi tamam

Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezi’nde bir grup gazeteci ile sohbette özetle şunları söyledi:

“(İnfaz düzenlemesi ve MHP’nin teklifini geri çekmesi) Adalet bakanlığı son noktaya geldi. MYK’da da sunum yaparak bizim parti olarak görüşlerimizi de aldılar. Burada bazı suçlarla ilgili infaz ertelemesi olmamasının prensibi ortaya çıkıyor. Adam öldürenler, terör suçluları, kadına karşı ve cinsel suçlar, hırsızlık, örgütsel suçlar ve uyuşturucu gibi alanlarda infaz ertelemesinin olmaması daha doğru olandır. Caydırıcılık önemlidir. MHP’nin kendi teklifini beklemeye alması da bakanlığın düzenlemesini görmek, ona göre katkıda bulunmak içindir. Bütçe görüşmelerinden sonra da konu gündeme gelecektir.

AÇIK CEZAEVİ ÖDÜL GİBİ

(Ceren Özdemir cinayeti açık cezaevine geçişi) Bakanlık çalışıyor. Bu açık cezaevi meselesi mahkûmlar için bir yerde ödül gibi. Bunların gözden geçirilmesinde de fayda var.”