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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.05.2019 - 00:03, Son Güncelleme:

Kurtulmuş, Halid Meşal'i kabul etti

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Kurtulmuş, Halid Meşal'i kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gazze bombalamaları sırasında Anadolu Ajansı’nın bombalanması da tabii ki tesadüfi değildir. İsrail’in işlediği insanlık suçlarını dünyaya duyurulmasında rahatsızlık duymuşlardır." dedi.

Kurtulmuş, Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'i kabul etti.

Eyüpsultan Belediye binasındaki kabulde Kurtulmuş, Meşal ve arkadaşlarını Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün Eyüpsultan’da Filistin Dostluk Grubu’nun milletvekillerimizle birlikte yapacağı bir toplantı var, o toplantıya teşrif ettiler. Filistin davasının bizim için hayati bir mesele olduğunu hatırlatmaya bile gerek yok. Bütün dünya Filistin davasına sırtını dönse bile biz sırtımızı dönmeyeceğiz. Çünkü Filistin davası hem Filistin’in özgürlüğüne sahip çıkmaktır hem İslam ümmetinin geleceğine sahip çıkmaktır, aynı zamanda da dünya barışının temin edilmesi için önemli bir meseledir. Maalesef son zamanlarda Siyonist rejimin saldırılarını arttırmasını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Üzüldüğümüz konu şudur; İslam dünyası da, dünyanın birçok ülkesi bu saldırılar karşısında ciddi bir sessizlik içerisindedir. İslam dünyasını bu kadar dağınık görmüşken Siyonist rejim de son vuruşu yapmak istiyor. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar Filistin davasını ve Filistin’i yok edemeyecekler. Son olarak Gazze bombalamaları sırasında Anadolu Ajansı’nın bombalanması da tabii ki tesadüfi değildir. İsrail’in işlediği insanlık suçlarını dünyaya duyurulmasında rahatsızlık duymuşlardır. Anadolu Ajansı bu anlamda, insan hakları ve uluslararası hukukun kendisine vermiş olduğu bütün imkanları kullanarak Gazze’deki insanlık suçlarını dünyaya anlatmaya devam edecektir."

Numan Kurtulmuş, "Yüzyılın Anlaşması" konusuna değinirken, "ABD bu 'Yüzyılın Anlaşması'nı henüz beyan etmedi. Medya kanalıyla bunu sızdırıyorlar ve insanları bu fikre alıştırmaya çalışıyorlar. Kendilerine maalesef İslam dünyasında da yandaş bulmaya çalışıyorlar. Bu anlaşmayı hangi devlet kabule derse etsin İslam dünyasındaki hiçbir halk kabul etmeyecektir." dedi.

"TÜRKİYE SADECE TÜRKLER İÇİN DEĞİL TÜM İSLAM DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ"

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal de kabulünden dolayı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'nin sadece Türkler için değil, tüm İslam dünyası için de önemli bir ülke olduğunu belirten Meşal, "Son birkaç gün içerisinde sizlerin de takip ettiği gibi, özellikle Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisi bombalandı. Bu aslında sembolik bir şeydi. Ama sizin varlığınızdan, Siyonist güçler gerçekten rahatsız. Ama ben cenabıhaktan temenni ederim ki sizin bu gücünüzü daha da arttırır ve sizin bu aranızdaki problemlerin izale edilmesi için de bütün Müslümanlara güç-kuvvet verir. Siz sadece kendiniz için değil bizim için de varlık sebebisiniz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ramazan sonunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" konusuna da değinen Meşal, şöyle konuştu:

"İsrail’in yaptığı bu saldırılar aslında Filistinlileri 'Yüzyılın Anlaşması' denilen şeye razı etmek ve Filistin davasını tasfiye etmek. Siyonist güçler birtakım adımlar atıyor ve bazı ülkeleri yanına almaya çalışıyor ve Türkiye’nin tutumundan rahatsız olduğu için Türkiye’ye bu şekilde operasyon yapmaya çalışıyor. Bizim Anadolu Ajansı’ndan beklentimiz şudur; şu anda Filistin’de yapılan bir sürü zulmün dünyaya duyurulması ve özellikle Siyonist güçlerin siyasetteki projesini de insanlara anlatması gerekir ki insanlar bu konuda biraz daha bilinçlensin. 

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