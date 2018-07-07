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    Kurtulmuş ailesinin mutlu günü

    Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
    07.07.2018 - 22:01 | Son Güncelleme:

    Kültür ve Turizm Bakanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Tıp Doktoru olan kızı Ayşe Kurtulmuş'u evlendirdi. Ayşe Kurtulmuş kendisi gibi Tıp doktoru olan Fatih Çalış'la dünya evine girdi.  Haliç Kongre  Merkezi'nde dün akşam düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Başbakan Binali Yıldırım  ve eşi Semiha Yıldırım da törendeydi. Nikaha,  TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

    NİKAHI İSTANBUL MÜFTÜSÜ KIYDI

    Çiftin nikahını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıydı. Nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman yaptığı gibi genç çifte de çocuk tavsiyesinde bulundu. Erdoğan, "Bir olur garip olur. İki olur rakip olur. Üç olur denge olur. Dört olur bereket olur. Gerisi Allah kerim"dedi. 

    "SİZLER GİBİ VASIFLI AİLE..."

    Erdoğan sözlerini, "Sizler gibi vasıflı bir aile, güçlü millet için Allah'ın emri, 'nikahlanınız çoğalınız'. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor; 'Diğer topluluklara karşı ben ümmetimin çoğunluğuyla iftihar edeceğim' diyor" şeklinde sürdürdü. 

    YURTDIŞINDA AKADEMİK TAHSİLE DEVAM EDECEKLER

    Kurtulmuş ailesinin mutlu günü

    Bağcılar Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalışan Kadem Çalış ile Nermin Çalış çiftinin oğlu olan Fatih Çalış, Beyin ve Sinir Cerrahı Uzmanı olarak Ağrı'daki bir kamu hastanesinde çalışıyordu. Numan ve Sevgi Kurtulmuş çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Ayşe Kurtulmuş da Psikiyatr Doktor ünvanı taşıyor. Genç çiftin akademik tahsillerini tamamlamak için balayının hemen ardından yurtdışına gidecekleri öğrenildi. 

    İLK OTURUMDA YEMİN EDECEK

    24 Haziran seçimlerde Ak Parti İstanbul Milletvekili olarak yeniden parlamentoya giren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kızının nikahı sebebiyle dün gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekili yemin törenine katılamadı. Kurtulmuş, milletvekili yeminini ilk oturumda gerçekleştirecek. 

    ENVER İBRAHİM'İ ZİYARET

    Kurtulmuş ailesinin mutlu günü

    Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nikah törenine katılmadan önce Atatürk Havalimanı'ndan Beşiktaş'a geçerek, Malezyalı siyasetçi Enver İbrahim'i kaldığı otelde ziyaret etti. 

     

    Etiketler: gazetehaberleri , Numan Kurtulmuş
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