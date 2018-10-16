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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
16.10.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Kurtulduğuna sevinemiyor... Bu acının tarifi yok

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İZMİR'in Karaburun ilçesinde, bindikleri teknenin batmasıyla denize düşüp boğulan ve İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan 8 kaçak göçmenden kimlikleri belirlenen 4'ünün cenazesi, Irak'ın Zaho kentine götürülmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. 28 saat denizde kalarak sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali, eşinin ve oğlunun cenazelerini teşhis etmek için geldiği morgda gözyaşlarına hakim olamadı. Mıhabat İsmael Ali, bir süre eşiyle beraber yüzdüğünü, ancak onun daha sonra dayanamayıp boğulduğunu söyledi.

Geçen 10 Ekim Çarşamba günü saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, bir gün önce saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi, Foça'dan denize açıldıklarını söyledi. Denizde ilerlerken teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin sürüklenerek Karaburun'da Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından denizde arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Aramalarda 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişiler otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ölenlerden 4'ünün kimlikleri, yakınlarının gelmesiyle tespit edildi.

'EŞİM DE BİR SÜRE BENİMLE BERABER YÜZDÜ'

Bu cesetlerden 2'sinin tekne kazasından sonra 28 saat denizde kalarak sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin eşi İsa Abdurrahman Ahmet'e (36) ve oğlu Abdullah İsa'ya (11) ait olduğu belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen Mıhabat İsmael Ali, cesetlerin teşhis edilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Mıhabat İsmael Ali, tekne battıktan sonra bir süre eşiyle beraber yüzdüğünü, ancak onun dayanamayarak boğulduğunu söyleyerek, "Karaya çıktıktan sonra bir süre yürüdüm. Bir evin kapısını çaldım ancak açan olmadı. Daha sonra yolda yürürken iki tane adamla karşılaştım. Beni alıp hastaneye götürdüler ve kıyafet temin ettiler. Sonra karakola gidip olanları anlattım. Çok üzgünüm. Allah'ın takdiri böyleymiş. Bundan sonra asla Yunanistan'a ya da başka bir yere gitmek gibi bir düşüncem yok" dedi. Eskiizimir Mahallesi'nde bir evde bir gece konakladıktan sonra yola çıktıklarını belirten Mıhabat İsmael Ali, "Denize açıldıktan sonra tekne su almaya başlayınca, geçişi organize edenleri aradık. 'Gelip ilgileneceğiz' dediler, ancak ilgilenmediler" diye konuştu.

İzmir’de tekne faciası: Çok sayıda ölü var
İzmir’de tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Mıhabat İsmael Ali'nin eşi İsa Abdurrahman Ahmet ile oğlu Abdullah İsa'nın yanı sıra Muhammed Hasan Ahmet (23) ve Şoreş Abdülvahab'ın (36) cenazeleri, Irak'ın kuzeyindeki Zaho kentine götürülmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Öte yandan, batan teknede bulunan ve kayıp olan 26 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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