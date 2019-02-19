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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
19.02.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Son dakika: Milas'taki maden faciasında 3 gözaltı...

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Milas'taki maden faciasında üç mağdurun da cesedine ulaşıldı. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında maden işletmecileri Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile Serkan Anar gözaltına alındı, diğer şüpheli Özkan Kömürcüoğlu’nu yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kaya parçaları altında kalan işçinin cenazesinin çıkarılması için çalışmalar sürerken heyelandan yaralı kurtulan kamyon şoförü Tayfun Akıncı olaydan önce ve sonra yaşadıklarını anlattı. Akıncı, kayalardaki çatladığı maden yetkililerine gösterdiklerini belirtti ve şunları söyledi:  'Burası çatladı, bu taş üzerimize göçecek, altında kalacağız' dedim. Çavuş, 'çalışmaya devam edeceksiniz' dedi. Ondan sonra bir anda kayalar üzerimize geldi ve sonrasını hatırlamıyorum...

Muğla'nın Milas ilçesinde Sarıkaya mevkisinde açık feldispat maden sahasında heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalan Servet Çapacıoğlu'nun cenazesini çıkartma çalışması sürüyor.

Muğla, İzmir ve Aydın'dan gelen AFAD ekipleri, işçinin cenazesinin kaya parçaları altından çıkartılması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda UMKE ve itfaiye ekibi de çalışmalara destek veriyor.

İşçilerden Engin Tutuk'un cenazesine öğle saatlerinde ulaşıldı. Kaya parçalarının altından güçlükle çıkarılan Tutuk'un cenazesi, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika: Milastaki maden faciasında 3 gözaltı...

"BURASI MEZARIMIZ OLACAK"

Heyelandan yaralı kurtulan ve kaldırıldığı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen işçi Tayfun Akıncı, yaşananları paylaştı.

Sabah saatlerinde bölgeye çalışmak için gittiğini aktaran Akıncı, kamyonuna bindiğini, çalışma sırasında heyelan yaşandığını ifade etti. Çalışma alanlarının çok riskli bir bölgede olduğunu vurgulayan Tayfun Akıncı, başlarında duran çavuşa ve maden ocağı yetkililerine, "Burası göçecek altında kalacağız, burası mezarımız olacak." diye söylediklerini iddia ederek, "Olayın yaşandığı sabah da söyledik. Maden sahasında kazanın yaşandığı yerdeki kayalarda bulunan çatlağı maden yetkililerine gösterdik. 'Burası çatladı, bu taş üzerimize göçecek, altında kalacağız' dedim. Çavuş, 'çalışmaya devam edeceksiniz' dedi. Ondan sonra bir anda kayalar üzerimize geldi ve sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu.
Son dakika: Milastaki maden faciasında 3 gözaltı...

"ZELZELE OLMUŞ GİBİ OLDU"

İşçilerden Mustafa Akdeniz ise kazanın yaşandığı madende şoförlük yaptığını dile getirdi. Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarıyla sabah saatlerinde buluşarak çay içtiklerini, çalışma sahasına giderken kayadaki çatlağı incelediklerini savunan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Kayadaki çatlak yaklaşık bir aydır vardı. Biz bu çatlağı başımızdaki çavuşa birkaç defa söyledik. Çatlağın eski olduğunu söyleyerek bizi çalıştırdı. Olay günü ben yükü sardım, benden sonra Şükrü arkadaşım alana yanaştı. Ben o esnada parçalanan kaya parçalarının hizasına geldiğimde zelzele olmuş gibi haller oldu. Aşağıya indiğimde iş işten geçmişti. Makineler, arkadaşlarım, taşların altında kalmıştı. İlk esnada ne yapacağımızı bilemedik. Biz hep tehlikeyle çalışıyoruz."

Muğla'nın Milas ilçesinde dün maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, 2 işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Kaya parçalarının altında kalan Çapacıoğlu'nun cenazesine ulaşmak için arama çalışmaları devam ediyor.
Son dakika: Milastaki maden faciasında 3 gözaltı...

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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