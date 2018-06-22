Kurtarma timi iş başında

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk dört ayında 436 kedi, 138 köpek, 155 değişik türde kuş, 6 yılan ve diğer türlerden 25 hayvan kurtarılarak bunlardan büyük bölümü sahiplerine ulaştırıldı.

Sahipsiz olan sokak hayvanları ise veteriner kontrolünün ardından yeniden yaşam alanlarına bırakıldı. İtfaiye yetkilileri, hayvanların yara almadan sağ kurtarılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Yangınların yanı sıra su baskını, deprem, trafik kazası gibi birçok olayda itfaiye ekiplerince insan hayatının kurtarıldığına dikkat çeken yetkililer, itfaiye ekiplerinin mahsur kalan hayvanlara karşı duyarlı yaklaşımının vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını belirtti.