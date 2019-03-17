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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)
17.03.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Kurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dedi

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Antalya'da Ertuğrul Yılmaz'ın kontrolünden çıkan minibüs savrularak Düden Çayı'na düştü. Sürücü Yılmaz, kendi çabasıyla çıkarken yanındaki Rümeysa Çakmak'ı itfaiye ekibi kurtardı. Akıntıya kapılan Yılmaz'ın kuzusu da itfaiye ekibince kurtarıldı. Yılmaz, "Yaşıyorsun demek canım benim" diyerek kuzuya sarıldı. Aynı bölgede önceki gece de otomobil çaya düşmüş, sürücüsü hayatını kaybetmişti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Düden Çayı kenarında bulunan yol üzerinde 07 AAP 04 plakalı minibüsle seyir halindeki Ertuğrul Yılmaz, iddiaya göre başka aracın sıkıştırması sonucu direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs, Düden Çayı'na düştü. Araçtan kendisi kurtulan Ertuğrul Yılmaz, yüzerek sudan çıktı.

Suya gömülen minibüsten çıkan Rümeysa Çakmak ise aracın üzerinde yardım bekledi. Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın üzerindeki Çakmak'a ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Halatla minibüse ulaşan itfaiye erleri, Rümeysa Çakmak'ı kurtardı. Sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansa alınan Ertuğrul Yılmaz ve Rümeysa Çakmak'ın sağlık kontrolleri yapıldı. Yılmaz, araçta bulunan kuzusunun da kurtarılmasını istedi.

Kurtarılan kuzusuna sarılıp Yaşıyorsun demek canım benim dedi
SUDAN ÇIKARILAN KUZUSUNA SARILDI

Minibüsten çıkıp akıntıya kapılan kuzunun çalılıklara takıldığını gören itfaiye erleri, bu kez hayvanı kurtarmak için çayın diğer tarafına geçti. Etrafta ışık bulunmaması nedeniyle sadece sesini duyabildikleri kuzuyu bulmakta zorlanan itfaiye erleri, hayvana ulaşmak için çalılıkları kesti.

Suyun içine girip kuzuyu çıkaran itfaiye ekibi, kucaklayarak sahibine götürdü. Kuzunun canlı olduğunu gören Ertuğrul Yılmaz, "Yaşıyorsun demek canım benim" diyerek, kuzuya sarıldı ve itfaiye ekibine teşekkür etti. Suya gömülen araç, vinçle sudan çıkarılırken sürücü Yılmaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kurtarılan kuzusuna sarılıp Yaşıyorsun demek canım benim dedi
AYNI YERDE ÖNCEKİ GECE DE KAZA OLMUŞ

Öte yandan kazanın meydana geldiği noktanın 50 metre yukarısında önceki gece de başka otomobil suya düşmüştü. Suya düşen aracın sürücüsü Mustafa Altıntaş, hayatını kaybetmişti. Kazaların olduğu bölgede yaşayanlar, suyun kenarına bariyer yapılması gerektiğini ve aydınlatmaların yetersiz olduğunu söyledi.

Kurtarılan kuzusuna sarılıp Yaşıyorsun demek canım benim dedi

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