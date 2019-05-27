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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN
27.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kürt sorununda adres parlamento

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kürt sorununda adres parlamento

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümüyle ilgili adresin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğunu belirterek, “Cumhuriyet’in temeli eşit yurttaşlıktır. Ama bu lafla da olmuyor. İnsanların kendi kimlikleri ile kendilerini ifade edebileceği siyasal ve toplumsal ortamı yaratarak çözüm olur” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğulu genç kanaat önderlerinin oluşturduğu ‘Hakkı Savunanlar Platformu’nun temsilcileriyle iftar programında buluştu. Basına kapalı olarak yapılan iftara Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, Tekin Bingöl ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise toplantıya sonradan katılarak kısa bir konuşma yaptı. Toplantıda, Kılıçdaroğlu’na beş soru yöneltildi. Kılıçdaroğlu sorulara özetle şu yanıtları verdi:

TEMEL EŞİT YURTTAŞLIK

“(İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde niye Kürtçe kursu yok?) Bu işin muhatabı Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Ama İstanbul’da belediye bütün yurttaşlarımıza eşit davranmalı ve taleplerini yerine getirmeli. Talep varsa kursların açılması da lazım. Bütün yurttaşlarımızın kendi dillerini öğrenmeleri ve yazabilmeleri haklı bir talep. Ama anadil ile ilgili bunun üzerine geçecek talepler, bir uzlaşma ile parlamentoda görüşülmelidir.

(Kürt sorununun çözümü) Biz sosyal demokrat bir partiyiz, Cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyet’in temeli eşit yurttaşlıktır. Ama bu lafla da olmuyor. Eşit yurttaşlık somut, objektif imkânlarla donatılmalıdır. Nedir bu: insanların kendi kimlikleri ile kendilerini ifade edebileceği siyasal ve toplumsal ortamı yaratarak çözülür. Eşit yurttaşlık böyle olur. Ama bütün bunların olabilmesi için güven ortamı sağlanması ve bir an önce silahın ortadan kalkması gerekiyor. Silahla hiçbir şey elde edilemez. Yaşanan terör ve şiddet bölgeyi, bölge insanını tahrip ediyor. Bir an önce çözüme kavuşmalı. Bugüne kadar Kürt sorunu ile ilgili yapılan her şey kapalı kapılar arkasında oldu. Biz buna karşıyız. Çözüm tartışmaları şeffaf yapılmalı. En önemlisi de bu tartışmaların zemini TBMM olmalı.

(Doğu ve güneydoğu bölgelerinde belediyelere atanan kayyımlarla ilgili soru) Daha önce belediyelere kayyım atanmıştı. Şimdi de yeniden kayyım atama hazırlığındalar. Buna dair duyumlarımız var. Bu asla kabul edilemez.

(İstanbul’daki projeler) Sayın Ekrem İmamoğlu, 18 gün belediye başkanlığı yaptı ve sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirmek için önemli adımlar attı. Kentli yoksulların hayatını kolaylaştıracak çalışmaları başlattı. Bunlar devam edecek. Sayın İmamoğlu, belediyede israfı ve savurganlığı önleyerek İstabulluların günlük hayatını kolaylaştıracak ve temel tüketimi ucuzlatacak işler yapmayı sürdürecek. İstanbul’da kutuplaşmanın önüne geçilecek. Yoksullara pozitif ayrımcılık yapılacak bir çalışma yürütülecek.”

MİNİBÜSÇÜLERLE İFTARDA BULUŞTU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara Minibüsçüler Odası´nın düzenlediği iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu “Ankara’da bir trafik sorunu var. Ben de bir dönem sizin müşterinizdim. Herkes çalışıyor. Taksisi, şoförü, özel halk otobüsü, belediye otobüsü çalışıyor. Öyle bir ulaşım politikası belirleyelim ki, hem vatandaş hem alın teri döküp çalışanlar memnun olsun” diye konuştu.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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