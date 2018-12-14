"Kurt KapanÄ±-28" baÅŸladÄ±
Ä°stanbul polisi, birÃ§ok noktada "Kurt KapanÄ±-28" asayiÅŸ denetimleri yapÄ±yor.Â
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde Ã§ok sayÄ±da polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen denetimlere, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ile Ã–zel Harekat, Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele, Ã–nleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Foto Filim Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± polisler katÄ±lÄ±yor.
28'inci Kurt KapanÄ± denetimleri kapsamÄ±nda 39 ilÃ§ede ÅŸÃ¼pheli araÃ§ ve bazÄ± mekanlarda aramalar yapÄ±lÄ±yor.
Denetimlerden biri KadÄ±kÃ¶y KuÅŸdili Caddesindeki denetim noktasÄ±ndaydÄ±. Polis ekipleri ÅŸÃ¼pheli araÃ§larÄ± durdurarak araÃ§larÄ±n iÃ§erisi didik didik aranÄ±rken, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi de Genel Bilgi TaramasÄ±'ndan(GBT) geÃ§iriliyor. Polis helikopterinin de havadan destek verdiÄŸi denetimlerin, gece saat 24.00' e kadar devam edeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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