Kurşuna keşif
Hira Nur D. (7) Pendik’teki yaşadığı sitenin çocuk parkında arkadaşları ile oynarken gürültü yaptıkları gerekçesiyle Barış Balcı tarafından geçen ağustos ayında sırtından tüfekle vuruldu.
Davaya bakan Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin keşif kararı üzerine, 3 bilirkişi dün olay yerinde keşif yaptı. Ailesi ile olayın yaşandığı parka gelen Hira Nur, heyet gelmeden önce olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. İlk önce ‘çat’ diye büyük bir ses duyduğunu söyleyen küçük kız, arkasına döndüğünde, yandaki evin camında elinde siyah bir şey bulunan adam gördüğünü, daha sonra ise sırtından kan geldiğini söyledi. Arkadaşlarının korkup kaçtığını belirten Hira Nur, “Artık pek fazla parka çıkmıyorum. Çünkü buraya geldiğim zaman sanki onu görüyorum” dedi.
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