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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.09.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

Kurşun yağdırdılar! Kimisi şoka girdi, kimisi bayıldı

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Kurşun yağdırdılar! Kimisi şoka girdi, kimisi bayıldı

Diyarbakır’da 3 şahıs kan davalı oldukları kişinin evini silahla yayım ateşine tuttu. Açılan ateş sonucu ölen yada yaralanan olmazken, olay yerinden geçen ticari taksi kurşunların hedefi oldu.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 858 ve 853 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeyhmus K., Engin K. ve soy ismi öğrenilmeyen Ercan isimli şahıs motosikletle sokağa girerek daha önce aralarında kan davası bulunan Necla A. ve Rojda A. isimli kişilerin evine ellerinde bulunan tabaca ile rastgele ateş ederek kaçtı. Açılan ateş sonucunda olay yerinde geçen bir ticari taksi kurşunların hedefi olurken yaklaşık 12 el ateş edilmesi sonucunda kurşunlar evin penceresine isabet etti.

Kurşun yağdırdılar Kimisi şoka girdi, kimisi bayıldı

Kurşunların isabet ettiği evde bulunan kadınlar can havli ile kendilerini yerlere atarak vurulmaktan son anda kurtulurken, silah seslerinin kesilmesi sonrası evde bulunanlar şoka girdi. Olayın etkisinden baygınlık geçiren bazı aile fertleri için olay yerine ambulans çağrılırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Polis ekipleri bölgede incelemede bulunurken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kurşun yağdırdılar Kimisi şoka girdi, kimisi bayıldı

Kurşun yağdırdılar Kimisi şoka girdi, kimisi bayıldı

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