Kurşun yağdırdı indirim aldı

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında Aslan Ailesi’nin avukatı Gülhan Kaya, “Biz de cinayetin tasarlayarak yapıldığını düşünüyoruz. İyi hal indirimi gibi kadın cinayetlerinde erkekleri cesaretlendiren uygulamaların da uygulanmaması gerektiği kanaatindeyiz. Her ne kadar sanık duruşmada mahkemeye karşı bir saygısızlık yapmamış ve duruşmaları sakince takip etmiş ise de mahkemenin işini aksatacak şeklindeki iddiaları ve iftiraları nedeniyle yargılamanın uzamasına sebebiyet vermiştir” dedi.



İSTİNAFA GİDECEKLER

Mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu Abdullah Melih Barış, “Daha önce hiçbir suça karışmamış, çevresinde sevilen bir insanım. Bu nedenle muhtar seçildim. Ben kesinlikle Nurcan’ı öldürme bahanesi ve düşüncesiyle hareket etmedim” dedi.



Mahkeme heyetinin indirim uygulayarak cezayı müebbete çevirmesi üzerine aile yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi. Adliye önünde açıklama yapan kadın örgütleri temsilcisi ve aile avukatları dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu.



