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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ / DHA
31.01.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Kurşun yağdırdı! Halı sahadaki çocuklar büyük tehlike atlattı

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Kurşun yağdırdı! Halı sahadaki çocuklar büyük tehlike atlattı

BURSA'da Ali Z. (56), aralarında husumet bulunan Yılmaz B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Yaralı Yılmaz B. hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sırasında, yakındaki halı sahada antrenman yapan çocuklar dehşet dolu anlar yaşadı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Z., aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Yılmaz B.'nin, eskiden hurdacılık yaptığı deponun yakınına geldiğini öğrendi. Kısa sürede deponun önüne gelen Ali Z., kaldırımda oturan Yılmaz B.'e yaklaşarak, belinden çıkardığı tabanca ile kurşun yağdırdı. Bacaklarına ve beline 3 kurşun isabet eden Yılmaz B. yere yığılırken, Ali Z. ise kaçtı. Yılmaz B., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında Elmasbahçe Spor Kulubü'nün küçük futbolcularının antrenman maçı yaptıkları ve silah sesinin ardından panikle kaçtıkları öğrenildi. Polisin bölgede yaptığı incelemede, çevrede ve halı sahada çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Polisin, 'adam yaralama' ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından kaydı bulunan Ali Z.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kurşun yağdırdı Halı sahadaki çocuklar büyük tehlike atlattı

Kurşun yağdırdı Halı sahadaki çocuklar büyük tehlike atlattı

Kurşun yağdırdı Halı sahadaki çocuklar büyük tehlike atlattı


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