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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ/DHA
20.05.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Bursa'da korkunç olay! 'Alın terimi alanı vururum...'

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Bursa'da korkunç olay! 'Alın terimi alanı vururum...'

Bursa'da, gece kulübü sahibi Ali C.'yi (40), otomobiline düzenlediği silahlı saldırıyla ağır yaralayan Volkan Akbulut (25) saklandığı evde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Akbulut, Ali C. ile arkadaş olduklarını belirterek, ''Pişman değilim. Çalışarak kazandığım parayı, alın terimi alanı vururum'' dedi.

İddialara göre gece kulübü sahibi Ali C.(40), çarşamba günü Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’ndeki işyerine gitmek için 16 ADP 659 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ancak bir süre sonra yolu, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan arkadaşı Volkan Akbulut tarafından kesildi. Akbulut, belinden çıkardığı tabancayla Ali C.'nin otomobiline kurşun yağdırdı. Ardından da plakasız bir araca binip, kaçtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Ali C. ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Ali C. tedavi altına alınırken, kaçan saldıran Volkan Akbulut, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

'ALIN TERİMİ ALANI VURURUM'

Gözaltına alınan Akbulut'un ifadesinde, "Ali, arkadaşım. Beraber iş yapıyorduk. Son yaptığımız işte payıma düşen parayı vermedi. Payıma düşen parayı isteyince, 'sen bu kadar hak etmiyorsun, bu verdiğim miktar sana yeter' diyerek, beni kovdu. İşyerine giderken otomobille takip etmeye başladım. Trafik lambalarına yaklaştığında da yolunu keserek, ateş açtım. Pişman değilim. Çalışarak kazandığım parayı, alın terimi alanı vururum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Akbulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali C.'nin ise tedavisi sürüyor.

Bursada korkunç olay Alın terimi alanı vururum...


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