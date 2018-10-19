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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
19.10.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Kürsüde konuşurken bir anda yere yığıldı

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Kürsüde konuşurken bir anda yere yığıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende kürsüye çıkan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Kayman'ın bayılmasının ardından Esenler Mahalle Muhtarı Süreyya Aydın da fenalaşarak bayıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Heykel Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kürsüye çıkan Kayman, muhtarların siyasetten uzak, tarafsız, hiçbir siyasi gücü
arkasına almadan seçilen, gece gündüz çalışan, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Mahalle sakinleri ile devlet kurumları arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan muhtarların, katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Kayman, "Vatandaşın devlete ihtiyacı olduğunda çalacağı ilk kapı muhtarlar olmalıdır. Muhtarların dertleri hemen hemen aynı ancak şunu belirteyim ki muhtarlar, bileğinin hakkı ile göreve geliyorlar. Bizler devletin ve vatandaşın yanındayız, bize düşen görevleri yapmaya hazırız." dedi.

Kürsüde konuşurken bir anda yere yığıldı
Kayman, konuşmasının sonuna doğru fenalaşarak yere yığıldı. Bayılan Kayman'a ilk müdahaleyi, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş ve orada bulunan bir sağlıkçı yaptı.

Kürsüde konuşurken bir anda yere yığıldı
Bir muhtar daha bayıldı

Kayman'ın bayılmasının ardından Esenler Mahalle Muhtarı Süreyya Aydın da fenalaşarak yere yığıldı. İki muhtar, hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhtarların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? 19.10.2018
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