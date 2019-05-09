Kurstaki cinsel istismara 35 yıl
Ağrı'daki İmam Buhari Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda 9 yaşındaki U.P. adlı öğrenciye tecavüz eden Kuran hocası Yusuf Kaya’nın cezası belli oldu.
Ağrı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kaya’ya kendini savunamayacak çocuğa karşı cinsel istismar suçundan 30 ve hürriyeti tahdit suçundan 5 yıl, yaralama suçundan da 5 ay olmak üzere toplamda 35 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Daha önce gerçek yaşının tespiti için hastaneye sevk edilen Kaya’nın 20 Haziran 1999 günü doğduğu, 11 Temmuz 2000’de nüfusa kaydedildiği, olay tarihinde 19 yaşının içinde olduğu belirlenmişti. U.P. ifadesinde, Kaya’nın 2016’da kendisine tecavüz ettiğini ve dövmesinden çok korktuğu için sesini çıkarmadığını belirterek “Herkes yüzümdeki morlukları sordu. ‘Düştüm’ dedim. Yusuf tehdit ettiği için söyleyemedim” demişti. U.P.’nin avukatı Mehmet Mağal ise karar hakkında, “Adalet yerini buldu. Hakimler sanığa gereken cezaları verdi” dedi.
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