Kursta çocuğa istismar... Tutuklandı
Gaziantep'te yaşayan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi B.E.K. (9) ile ablası, anne-babalarının ayrılması ve babalarının cezaevine girmesi üzerine Kadiri tarikatına ait Hasan Hoca İlim Vakfı’nın yatılı Kuran kursuna verildi.
Bu vakıfta öğrenci sorumlusu olarak görev yapan Ebubekir Karadaş (24), 15 Haziran’da B.E.K.’yi arşiv odasında çağırdı ve istismar etti. O gün dedesi H.K.’nin evine dönen B.E.K., çamaşırını yıkatmak istedi. Dedesinin kuşkulanması üzerine B.E.K. kursta başından geçenleri ağlayarak dedesine anlattı. Dede H.K.’nin şikâyeti üzerine Ebubekir Karadaş gözaltına alındı.
Karadaş ifadesinde “Yaşımın büyük olması nedeniyle bana hoca derler. Ben yatılı talebelerin ihtiyaçlarıyla ilgileniyorum. Bu iş için aylık 200-300 TL alıyorum. Ben de yatılı kalıyorum. Böyle bir olay ilk defa meydana gelmiştir. Olay bir anda gerçekleşti. Daha önce planlamadım” dedi. Karadaş tutuklandı.
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