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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
17.01.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında flaş gelişme

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Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında flaş gelişme

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılanan Kürşat Yılmaz’ın Yargıtay’dan dönen davasında savcı mütalaasını verdi. Savcı Kürşat Yılmaz’ın 30 yıla kadar hapsini talep etti, İbrahim Tatlıses ve Alişan'ın davasının düşmesini istedi.

SUÇ örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılanan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz’ın Yargıtay'dan dönen davasında, savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, Kürşat Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı ayrıca davanın sanıklarından olan İbrahim Tatlıses ve Alişan Serkan Tektaş'ın "Örgüte dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verilmesini talep etti.

İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14'üncü celsesi görülen duruşmaya, hükümlü sanık Kürşat Yılmaz getirildi. Bazı sanıklar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

YILMAZ’IN AVUKATLARI YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ TALEP ETTİ

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, celse arasında bir kısım sanıkların yargılamanın yenilenmesi yönündeki taleplerinin reddedildiğini tutanağa geçirdi. Sanık Kürşat Yılmaz'ın avukatlarından Mustafa Öztimur, "Kamuoyunda bilinen Hrant Dink ve Danıştay olayları kendisine teklif edilmiştir. FETÖ'nün kumpasına maruz kaldığı aşikardır. Yargılamanın yenilenmesi talebinin yeniden değerlendirilmesini talep ediyorum" dedi. Yılmaz'ın diğer avukatı Hava Köse de "Müvekkilim Kürşat Yılmaz, 2007 yılındayken FETÖ'nün gerçeklerini ortaya koymuştur. O dönemki adıyla cemaatin devlet aleyhine çalıştığını apaçık ifade etmiştir. FETÖ'nün hedefine girdiği aşikardır" diye konuştu.

“FETÖ’NÜN İLK MAĞDURLARINDANIM”

Söz alan sanık Kürşat Yılmaz ise "Fetullahçı Terör Örgütü'nün ilk mağdurlarındanım. Avukatım Osman Beniz, 17-25 Aralık kumpaslarından sonra Adalet Bakanlığı'nda bulunduğu esnada yanında diğer görevliler benim FETÖ'nün ilk mağduru olduğumu belirtmişlerdir. Ben gerçekten suçsuzum. 15 yıldır içerdeyim" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Daha sonra Savcı Mustafa Börekci, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada,sanık Kürşat Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 17 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşma savcısı ayrıca 10 sanığın da "Nitelikli yağma”, "Yağmaya teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan 1.5 yıldan 41 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezalarına çarptırılmasını istedi.

ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDU

Savcı, aralarında İbrahim Tatlıses, Alişan Serkan Tektaş'ın da bulunduğu 8 sanığın ise "Suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 12 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

SUÇ TARİH KANUN DÜZENLEMESİNDEN ÖNCE OLDUĞUNDAN BERAAT İSTEDİ

Savcı mütalaasında, bazı suçlarla ilgili olarak iddianamede örgüt yöneticiliği nedeniyle sorumlu tutulan aralarında Kürşat Yılmaz'ın da bulunduğu bir kısım sanıklarla ilgili olarak tüm eylemlerin TCK’nin 220/5. Maddesine dayandırıldığı, 1 Haziran 2005’teki değişiklikle bu kanunda "örgüt yöneticilerinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılacakları düzenlemesinin getirildiği kaydedildi. Ancak suç tarihlerinin düzenlemeden önce olduğuna dikkat çekilerek sanıkların aleyhine bir düzenleme olduğundan Kürşat Yılmaz ve bir kısım sanıkların, bu suçlardan dolayı beraatlarına  karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi taleplerinin celse arasında karara bağlanmasına hükmetti. Sanıklar ve avukatlarının verilen mütalaaya karşı görüşlerini hazırlamaları için duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kürşat Yılmaz, işadamı Korkmaz Yiğit, şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz'ı "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Nitelikli yağma", "Tehdit", "Kasten adam yaralama" , "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İş adamı Korkmaz Yiğit, "Yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek" suçlarından, manken Tuğba Özay ise "Örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu. Bozulan sanıklar yönünden dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

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