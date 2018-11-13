Kürşat Bumin hayatını kaybetti
Yazar Kürşat Bumin bugün tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Bumin, perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından cuma günü İzmir'de defnedilecek.
Gazeteci Kürşat Bumin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bumin’in cenazesi Perşembe günü öğle namazını müteakiben Bebek Camii’nden İzmir’e uğurlanacak. Burada, Alsancak Hocazade Camiisi’nde düzenlenecek törenden sonra toprağa verilecek.
KÜRŞAT BUMİN KİMDİR
1947 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğan Bumin, 10 yıl Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Medya eleştirilerini içeren “MedyaKronik” isimli kitabını öğretim görevlisi olarak bulunduğu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde verdiği derslerin hazırlıkları ve notlarıyla yazdı.
Tülin Bumin ile evli olan Kürşat Bumin Kerem Bumin’in babasıydı.
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