Ä°fadesine gÃ¶re 1961â€™e Ä°skenderiyeâ€™de doÄŸdu. Liseden sonra gÄ±da toptancÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Ä°skenderiyeâ€™de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dini sohbetlerden etkilenerek 1985 yÄ±lÄ±nda Afganistanâ€™a gitti.Â Mebruk bu sÃ¼reci ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: â€˜AmacÄ±m kafirlere (Ruslara)( karÅŸÄ± cihat etmekti. Afganistanâ€™a gidince Filistinli Abdullah Yusuf Azamâ€™Ä±n kurduÄŸu birliÄŸe katÄ±ldÄ±m. Burada Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca Azam ve diÄŸer cihatÃ§Ä± arkadaÅŸlarÄ±mla Ruslara karÅŸÄ± savaÅŸtÄ±m. 1988â€™de MÄ±sÄ±râ€™a dÃ¶ndÃ¼m. DÃ¶ner dÃ¶nmez Filipinlerâ€™e gittim.Â Moro Ä°slami KurtuluÅŸ Cephesiâ€™ne katÄ±ldÄ±m. SavaÅŸÃ§Ä±lara 1.5 yÄ±l silahlÄ± eÄŸitim verdim.Â Filipinlerden dÃ¶ndÃ¼kten sonra Suudi Arabistanâ€™da 18 yÄ±l ceza aldÄ±m. 2011â€™de cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±m.â€™

â€˜LÄ°BYAâ€™DA KADDAFÄ°â€™YE KARÅžIâ€™

â€˜ArdÄ±ndan Libyaâ€™ya giderek Bingaziâ€™deki cihaatÃ§Ä±lara 3 ay silahlÄ± eÄŸitim verdim. CihatÃ§Ä± ve Selefi bir insanÄ±m, bunu saklamam.Â Ã‡evremdekilerin tamamÄ± beni â€˜Ebu Ubeyd El MÄ±sriâ€™ olarak bilir. Bu kod adÄ±mdÄ±r. Biz â€˜kÃ¼nyeâ€™ diyoruz. Hangi cihat bÃ¶lgesine gitsem beni bu ad ile tanÄ±rlar. â€˜ Libyaâ€™da tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™ye geÃ§meye karar verdiÄŸini anlatan Mebruk ifadesine ÅŸÃ¶yle devam etti: â€˜2012â€™de Azezâ€™deki Ahmed Alobeidâ€™in yanÄ±na gittim. EtrafÄ±nda az savaÅŸÃ§Ä± vardÄ±. â€˜Ben sana yer ayarlayayÄ±m birlikte savaÅŸÃ§Ä± yetiÅŸtirelimâ€™ dedi. Kabul ettim. 70 bin dolarÄ±m vardÄ±.Â Alobeid,Â Semerin adlÄ± yerde bana 10 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k bir arsa verdi.Â SavaÅŸÃ§Ä±lar iÃ§in kampÄ±n yanÄ±na banyo ve tuvalet de yaptÄ±k. KampÄ± kurduktan sonra ilk olarak 50 kiÅŸilik bir gruba eÄŸitim verdik. EÄŸitim 35 gÃ¼n sÃ¼rÃ¼yordu. Gelenler artÄ±nca daha bÃ¼yÃ¼k bir kampa ihtiyaÃ§ oldu. Åžimarik bÃ¶lgesinde daha bÃ¼yÃ¼k bir kamp kurduk. EtrafÄ±nÄ± betonla Ã§evirerek atÄ±ÅŸ eÄŸitim alanÄ± yaptÄ±kâ€™

â€˜KAMPI DUYAN GELDÄ°â€™

â€˜BÃ¼yÃ¼k kamp kurduÄŸumuz duyulunca, yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±lar da gelmeye baÅŸladÄ±. Ã‡oÄŸu Fransa, Fas, Tunus ve MÄ±sÄ±râ€™dan geliyordu. Kampa gelmek iÃ§in sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine gelen savaÅŸÃ§Ä±lar beni arÄ±yor, ben de onlarÄ± aldÄ±rÄ±yordum. Bunun iÃ§in gÃ¶revlendirilmiÅŸ bir grup savaÅŸÃ§Ä± vardÄ±. . Ben de fÄ±rsat buldukÃ§a Libya ve MÄ±sÄ±râ€™a ara ara gidip geldim. Bu Ã¼lkelere gittiÄŸimde Ã§evremdeki insanlarÄ± Suriyeâ€™ye yÃ¶nlendirdim. Telefonumu verdim. YanÄ±ma nasÄ±l geleceklerini onlara anlattÄ±m. â€˜

SavaÅŸÃ§Ä±larÄ±n bazÄ±sÄ± silah ve yÃ¼klÃ¼ para ile gelirdi. KampÄ±n yetkilisi olduÄŸumuz iÃ§in bu parayÄ± bize bÄ±rakÄ±rdÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda Libyaâ€™dan gelen bir savaÅŸÃ§Ä± bizim kampta silahlÄ± eÄŸitim aldÄ±ktan sonra bize 20 bin Avro bÄ±raktÄ±. El Nusra cephesine giderken de onlara 80 bin Avro gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. AyrÄ±ca Suudi Arabistan, Libya, MÄ±sÄ±r gibi Ã¼lkelerden zekat olarak gelen muhacilerle bize para gÃ¶nderiliyordu. Daha sonra o kamptan ayrÄ±ldÄ±m. 30 civarÄ± araÃ§, 150 savaÅŸÃ§Ä± ve 2 uÃ§aksavar ile baÅŸka bir yere gittim. BÃ¼yÃ¼k bir villa ve tesis bularak yerleÅŸtim. Ordumun adÄ±nÄ± da â€˜CeyÅŸâ€™Ã¼l Muhammedâ€™ olarak deÄŸiÅŸtirdim.

â€˜COLANÄ° EÄžÄ°TÄ°MLERÄ°MÄ° Ã‡OK BEÄžENÄ°YORDUâ€™

Â â€˜2015 yÄ±lÄ±nda Nusra Cephesiâ€™ne katÄ±ldÄ±k. Nusraâ€™nÄ±n lideri Muhammed Colani ile yÃ¼zyÃ¼ze 3-4 defa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Birbirimize destek vermemiz ve savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n eÄŸitimi konusunda anlaÅŸtÄ±k.Â Ã–mer ÅžiÅŸani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Birikte â€˜CeyÅŸâ€™Ã¼l Muhacirun ve Ensarâ€™ adlÄ± bir ordu kurduk. ÅžiÅŸani, 300 civarÄ±nda savaÅŸÃ§Ä± getirdi. Halepâ€™e yakÄ±n bir yerde Suriye ordusunun birliÄŸine saldÄ±rdÄ±k. BurayÄ± ele geÃ§irdik. Ganimet olarak bana 2 uÃ§aksavar, 500 piyade tÃ¼feÄŸi, 100 bin dolardan fazla para kaldÄ±. Minnak havaalanÄ±na saldÄ±rdÄ±k ama ele geÃ§iremedik. Daha sonra Ã–mer ÅžiÅŸani ile havalimanÄ±na tekrar saldÄ±rdÄ±k. BurayÄ± ele geÃ§irdik. ÅžiÅŸani, DEAÅžlÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ± ve bize ganimet vermedi.Â Ganimet vermedikleri iÃ§in savaÅŸÃ§Ä±larÄ±mÄ± alarak bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±m.ÂDEAÅž ile Ã–SO arasÄ±nda arabuluculuk yaptÄ±m. Ã–SO ve DEAÅž arasÄ±nda esir deÄŸiÅŸimlerini yaptÄ±m.Â El Nusra benim verdiÄŸim eÄŸitimi Ã§ok beÄŸendiÄŸi iÃ§in benim yeni gelenlere askeri ve silahlÄ± eÄŸitim yaptÄ±rmamÄ± istiyorlardÄ±.Â Suriyeâ€™den dÃ¶ndÃ¼kten sonra Ä°stanbulâ€™a yerleÅŸtim. Suriyeâ€™deki Ã§evremden uzak kalmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m, onlarla irtibat kurmak istemedim.â€™

'SUÃ‡SUZUM...'



â€˜Suudi Arabistan, Libya ve MÄ±sÄ±r gibi Ã¼lkelerden gelen muhacir savaÅŸÃ§Ä±lar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼klÃ¼ miktarda yardÄ±m (zekat) paralarÄ± gÃ¶nderilirdi. Ara sÄ±ra ise tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ama savaÅŸÃ§Ä±lara yardÄ±m etmek isteyenler oluyordu. BunlarÄ±n getirdiÄŸi paralar da oluyordu. BazÄ± Ã¶rgÃ¼t ve gruplarÄ±n baÅŸÄ±ndakiler kendi bÃ¶lgesindeki topraklarÄ± kiraya verip buradan ayrÄ± bir gelir elde ediyordu. DEAÅž zalim ve kÃ¶tÃ¼ bir Ã¶rgÃ¼ttÃ¼r. El Nusra cephesi bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ deÄŸildir, dÃ¼zgÃ¼n bir yapÄ±lanmadÄ±r.Â El Kaideâ€™nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yleyemem ancak iyi ve kÃ¶tÃ¼ yÃ¶nleri vardÄ±r. SuÃ§suzum, serbest bÄ±rakÄ±lmamÄ± istiyorumâ€™