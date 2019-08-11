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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA-İHA
11.08.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Kurbanlık yerine kendilerini kestiler! Acemi kasaplar hastanelere akın etti...

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Kurban Bayramı'nın ilk saatleriyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurbanlıklar yerine kendilerini kesen kasapların kimileri kendi imkanlarıyla hastaneye gelirken, durumu nispeten daha kötü olanlarsa ambulanslarla sağlık merkezlerine taşındı.

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  • Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
  • Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
  • Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
  • Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
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Bursa'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

Bursa merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı’nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla veya hayvanların boynuz darbeleriyle, genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlardan durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.

SABAH SAAT 08.30'DAN 09.30'A KADAR HASTANELERE 50 ACEMİ KASAP BAŞVURDU

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Bir vatandaş 36 yıldır kurban kestiğini ilk kez kendini kestiğini söyledi. Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi.

Kurbanlık yerine kendilerini kestiler Acemi kasaplar hastanelere akın etti...
Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlatırken bazıları da sinirlenip basın mensuplarına tepki gösterip yaralanan yerini gizlemeye çalıştı. Elini kesen Selahattin Kızmaz isimli bir vatandaş ise 36 yıldır kendi kurbanını kendisi kestiğini belirterek, "İlk kez kurbanımı keserken elimi kestim" diyerek gülümsedi.Hastaneye gelenlerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görülürken bir vatandaşın burnundan yaralı olması dikkat çekti.  Saat 08.30'dan 09.30'a kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastanelerine 50’ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.

GEÇEN BAYRAM SAĞ ELİNİ BU BAYRAM SOL ELİNİ KESTİ

Kahramanmaaş’ta birçok kişi kurban keserken kendini kesti. Acemi kasaplar hastanede tedavi edildi. Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda Kahramanmaraş’taki hastanelerin acil servisi acemi kasaplarla doldu. Kimisi kurbanı keserken, kimisi de eti pay ederken yanlışlıkla ellerini ve kollarını kesti. Kesilen yerlerini bezle saran acemi kasaplar hemen hastaneye giderek dikiş attırdı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin Yörük Selim ek hizmet binasına gelerek tedavilerini yaptıran acemi kasaplardan Kadir Ceyhan, geçen bayramda sağ elini, bu bayramda da sol elini kestiğini belirterek, "İnsan 2 defa keser mi, kesermiş. Kendi kurbanımızı keserken bıçağı elime soktum" dedi.

Kurbanlık yerine kendilerini kestiler Acemi kasaplar hastanelere akın etti...
EL, KOL VE BACAKLARI YARALANDI

Gaziantep’te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu. Gaziantep’te, namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi sokakta veya evlerinin çatısında kurbanlıklarını kesti. Kesim sırasında vatandaşların büyük kısmı yanlışlıkla bıçak ve satır ile el, kol veya bacaklarını yaraladı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralananlar, yakınları tarafından ya da çağrılan ambulanslar ile hastanelere götürüldü. Acemi kasaplar, acil serviste ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SAMSUN'DA DA GÖRÜNTÜLER AYNI

Samsun’da Kurban Bayramının ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı. Kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayanlar, hastanede tedaviye alındı. Kentte Kurban Bayramı’nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurban kesimi sürerken, bazı vatandaşlar kazayla kendilerini elleri ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kurbanlık yerine kendilerini kestiler Acemi kasaplar hastanelere akın etti...
ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANELİK OLDU

Adıyaman’da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu. Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde merkez ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan, aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.

BİR ANLIK DALGINLIKLA YARALANDILAR

Kırklareli'nde bayramın ilk saatlerinde 5 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.  Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da kurbanın derisini yüzerken kendini yaraladı.  Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Köçer Çetintürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık keserken bir anlık dalgınlığı nedeniyle bıçakla elini kestiğini söyledi.  Çetintürk, tedavisi için arkadaşlarının yardımıyla hastaneye geldiğini ifade etti.

 

"DİKİŞ ATTIRDIK ÇIKTIK, KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Düzce’de Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesimi sırasında kendini yaralayanlar da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildiler.

Kurban kesimi sırasında yaralanan bir kişi, “Kaza işte bıçak elimden kaydı. Dikiş attırdık çıktık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kasaplar bile elini kesebiliyor, işi bilmeyen arkadaşlar daha çok dikkat etsinler. Daha kötü sonuçlarda çıkabilir” dedi.  Hastaneye gelenlerin çoğunun ya bacağından ya da elinden yaralı olduğu görüldü. Sabah erken saatler olmasına rağmen Düzce il genelinde hastanelere 24’e yakın kişi kesik yaralanması ile geldi.

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