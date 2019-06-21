Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı günleri, kurban ibadetini idrak edecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı ağustos ayı içinde idrak edilecek. Kurban Bayramı günlerinin yanı sıra, kurbanlık fiyatları internette araştırılan konulardan biri oldu. Peki, kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Kurban Bayramı ne zaman? İşte, o konuya dair bilgiler.
Hac ve Kurban ibadetinin idrak edileceği 2019 Kurban Bayramı günleri, Müslümanlar'ın araştırdığı konulardan biri oldu. Kurban Bayramı'na haftalar kala, kurban ibadetini yerine getirecek olanlar, kurbanlık fiyatlarını internet üzerinden sorguluyor. Vatandaşlar, kurbanlık bütçelerini bu bilgiler doğrultusuna ayarlayacak. İşte, Kurban Bayramı tarihi ve kurbanlık fiyatları ile ilgili merak edilenler.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 dini günler takvimine göre, arefe günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise söyle;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
2019 kurbanlık fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurbanlık fiyatlarının temmuz ay itibariyle belli olması bekleniyor.
TATİL KAÇ GÜN OLACAK?
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil. Memurların Ramazan Bayramı tatil takvimi, yaklaşık 1,5 ay öncesinden belli olmuştu.
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