Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban Bayramı ne zaman?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban Bayramı ne zaman?
GeriGündem Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban Bayramı ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.07.2019 - 23:34, Son Güncelleme:

Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban Bayramı ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban Bayramı ne zaman?

Temmuz ayının gelmesiyle beraber, Kurban Bayramı'yla ilgili bilgiler gündeme gelmeye başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na haftalar kala, kurbanlık alacak olan vatandaşlar, yetkililerden yapılacak açıklamayı merakla bekliyor. Kurban fiyatlarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler, bütçelerini buna göre ayarlayacaklar. Peki, kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban Bayramı ne zaman? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 2019 dini günler takvimi, temmuz ayına girmemizle, en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl vekaletle kurban kesim bedelini fiyatlarını açıkladı. Dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı günlerinin yanı sıra kurbanlık fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte, kurbanlık fiyatları ve Kurban Bayramı günleriyle ilgili merak edilenler.

KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

2019 kurbanlık fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurbanlık fiyatlarının temmuz ayının ilerleyen günlerinde belli olması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 890, yurt dışında ise 725 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 dini günler takvimine göre, arefe günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise söyle;

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil. Memurların Ramazan Bayramı tatil takvimi, yaklaşık 1,5 ay öncesinden belli olmuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bu hastalık dünyada sadece 6 ailede vardı! Silopi'de de çıktı
Sarar Ailesi'nde dehşeti yaşatmışlardı! Türkiye'ye iade edildiler
Mersin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sosyetenin kâbusu oldular... Son kurban ünlü iş adamı...