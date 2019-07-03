Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban Bayramı ne zaman?
Temmuz ayının gelmesiyle beraber, Kurban Bayramı'yla ilgili bilgiler gündeme gelmeye başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na haftalar kala, kurbanlık alacak olan vatandaşlar, yetkililerden yapılacak açıklamayı merakla bekliyor. Kurban fiyatlarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler, bütçelerini buna göre ayarlayacaklar. Peki, kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban Bayramı ne zaman? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 2019 dini günler takvimi, temmuz ayına girmemizle, en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl vekaletle kurban kesim bedelini fiyatlarını açıkladı. Dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı günlerinin yanı sıra kurbanlık fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte, kurbanlık fiyatları ve Kurban Bayramı günleriyle ilgili merak edilenler.
KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
2019 kurbanlık fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurbanlık fiyatlarının temmuz ayının ilerleyen günlerinde belli olması bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 890, yurt dışında ise 725 TL olarak belirlediklerini açıkladı.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 dini günler takvimine göre, arefe günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise söyle;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
TATİL KAÇ GÜN OLACAK?
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil. Memurların Ramazan Bayramı tatil takvimi, yaklaşık 1,5 ay öncesinden belli olmuştu.
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