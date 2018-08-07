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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İHA
07.08.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Kurban timi eğitimde!

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Osmangazi Belediyesi’nin ‘kurban yakalama timi’ bayrama hazır. Kurban bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek olan tim, ilçede kaçan boğa ve koçları yakalayıp sahiplerine teslim edecek. Tim görevlileri kaçan azgın boğaları nasıl etkisiz hale eğitimini aldı.

Osmangazi Belediyesi, kurban bayramına az bir zaman kala kaçan kurbanlar için tedbir aldı. Bayram sürecinde vatandaşların kurbanlıklarla ilgili sıkıntı yaşamaması için Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘kurban yakalama timi’ oluşturuldu. 2’şer kişilik 3 ekipten oluşan tim, Veysel Karani ve Geçit mahallelerinde kurulan kurban pazarlarının yanı sıra ilçe genelinde görev yapacak. Hayvana zarar vermeden nasıl yaklaşılır, ne kadar mesafede durulur ve hayvan nasıl yakalanır gibi konularda eğitimli olan ekip, bayram boyunca Osmangazililerin yardımına koşacak.

Osmangazi Kurban yakalama timleri, kurbanlık hayvanları nasıl yakalayacakları konusunda Geçit Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında eğitim aldı. Sakinleştirici ilaç kullanımı hakkında Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir tarafından bilgilendirilen tim, bayram boyunca kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması konusunda vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde Osmangazi Belediyesi’nin 444 16 01 ve 241 41 05 numaralı telefonları arayarak yardım alabilecekler.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hayvanların kaçması sonucu vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve ortaya çıkan kötü görüntülerin önüne geçmek için ekibimiz ücretsiz olarak bayram boyunca hizmet verecek. Vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir bayram geçirmelerini sağlayacaklar” dedi.

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