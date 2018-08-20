Kurban ne zaman saat kaça kadar kesilir?
Kurban saat kaça kadar kesilir sorusu, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların araştırdığı önemli hususlar arasında yer alıyor. Kurban Bayramının ilk günü, ilk saatler itibariyle merak edilen hususlar arasında yer alan Kurban saat kaça kadar kesilir sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte, Kurban ne zaman saat kaça kadar kesilir sorusunun cevabı
Vacip kılınan Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların sorguladığı, Kurban ne zaman ve saat kaça kadar kesilir sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Belirli sebepler dolayısıyla Kurban Bayramı’nın ilk anlarında ibadetlerini yerine getiremeyecek olan vatandaşlar, dinen uygun görülen saatleri araştırdı. İşte, Kurban saat kaça kadar kesilir sorusunun Diyanet İşleri Başkanlığınca yanıtlanan cevabı
KURBAN NE ZAMAN VE SAAT KAÇA KADAR KESİLİR?
Kurbanın sahih olabilmesi için belirlenmiş vakit içinde kesilmesi gerekir. Kurban, kurban bayramının “eyyâm-ı nahr” denilen ilk üç günü yani zilhicce ayının on, on bir ve on ikinci günleri, bayram namazının kılınmasından üçüncü günün akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir.
Şâfiî mezhebine ve bazı fakihlere göre bu süre bayramın dördüncü günü akşamına kadardır. Bayram namazı kılınmayan yerlerde sabah namazı vaktinden itibaren kesilebilir. Kurbanın bayramın birinci günü kesilmesi daha faziletli görülmüş, kesimin gündüz yapılması tavsiye edilmiştir. Geceleyin kurban kesmeyi câiz görmeyenler veya mekruh sayanlar, aydınlatma imkânının yetersizliğinin yol açacağı muhtemel tehlike, hata ve zorlukları göz önünde bulundurmuş olmalıdır. Bu sakıncalar yoksa gece de kurban kesilebilir.
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