Kurban nasıl kesilir? Kurban kesiminde ne yapılır?
Kurban kesimi esnasında dikkat edilecek bazı hususlar yer almaktadır. Kurban kesilirken hayvanı incitmemek bunlardan birisidir. Kurban kesimi esnasında tekbir getirilmeli ve kurban duası okunmalıdır. İşte, kurban kesiminde neler yapılması gerektiği konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı kaynağından alınan bazı bilgiler
Kurban, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kesilir. Bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra başlar. Bayramın üçüncü günü akşamına kadar Kurban kesilir. Arefe günü ve Bayramın dördüncü günü kurban kesilmez.
Kurbanı kesebiliyorsa kurban sahibini kesmesi en uygun olanıdır. Kesemiyorsa ehli olan birisine vekalet vermek suretiyle kestirir. Kendisi de kurban kesilirken orada hazır bulunur. Kurbanı Müslüman olan, kesmesini bilen erkek ve kadınlar kesebilir.
Kurban kesilirken hayvana eziyet verilmez, incitilmeden kıbleye karşı sol tarafları üzerine yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı bağlanır. Bıçak hayvana gösterilmez. Kurbanı kesecek olan Kurban duasını okur (En’am su. 162-163. Ayet), orada bulunanlar topluca Tekbir getirirler ve “Bismillahi Allahü Ekber” diyerek ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla boğazını, şah damarları ve yemek borusunu keser. Hayvanın canı çıkmadan ve kanı iyice akmadan derisi yüzülmeye başlanmaz.. Kurban kesildikten sonra kurban sahipleri, Allah rızası için iki rekat namaz kılar, dua ederler.
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