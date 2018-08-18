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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
18.08.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

Kurban kurnazları

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Kurban kurnazları

Fatih’te sahte kimlik ve pasaport basıldığı bilgisi üzerine baskın düzenleyen jandarma, milyonlarca lira değerinde sahte para yakaladı. Türk lirasının yanı sıra İran Riyali de basan çetenin hedefinde kurban satıcıları olduğu belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih’te terör örgütü üyeleri ve aranan şahıslara sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diploma basan çete üyelerini takibe aldı. Kalpazanların Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları belirlendi. Fatih’te matbaa olarak kullanılan binaya baskın yapan jandarma T.G.’yi sahte belge ve sahte para basarken suçüstü yakaladı.

Bina içinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde sahte para, 13 bin adet 500.000’lik sahte İran Riyali, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi.

Kurban kurnazları

RİYAL TURİSTLER İÇİN
Ekipler, sahte Riyal ile son dönemde İran’dan İstanbul’a gelen turistlerin hedef alındığını belirledi. Yakalanan T.G. tutuklandı.

SATICILARA UYARI
Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde sahte para konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Kalpazanların özellikle kurban satıcılarını hedef aldığını söyleyen yetkililer, paralarda bulunan renkli hologramlara dikkat edilmesini istedi. 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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