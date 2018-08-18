Kurban kurnazları
Fatih’te sahte kimlik ve pasaport basıldığı bilgisi üzerine baskın düzenleyen jandarma, milyonlarca lira değerinde sahte para yakaladı. Türk lirasının yanı sıra İran Riyali de basan çetenin hedefinde kurban satıcıları olduğu belirlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih’te terör örgütü üyeleri ve aranan şahıslara sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diploma basan çete üyelerini takibe aldı. Kalpazanların Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları belirlendi. Fatih’te matbaa olarak kullanılan binaya baskın yapan jandarma T.G.’yi sahte belge ve sahte para basarken suçüstü yakaladı.
Bina içinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde sahte para, 13 bin adet 500.000’lik sahte İran Riyali, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi.
RİYAL TURİSTLER İÇİN
Ekipler, sahte Riyal ile son dönemde İran’dan İstanbul’a gelen turistlerin hedef alındığını belirledi. Yakalanan T.G. tutuklandı.
SATICILARA UYARI
Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde sahte para konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Kalpazanların özellikle kurban satıcılarını hedef aldığını söyleyen yetkililer, paralarda bulunan renkli hologramlara dikkat edilmesini istedi.
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