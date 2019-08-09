Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? İşte Diyanet cevabı!
Kurban Bayramı'na günler kala, kurban kesimi hakkındaki bilgiler de vatandaşların gündemine gelmeye başladı. Kurban ibadetini yerine getirecek olanların en fazla araştırdığı konulardan biri kurban kestikten sonra namaz kılmanın dini hükmü oldu. Peki, kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? İşte, Diyanet'in o konu hakkındaki cevabı.
Kurban kesmeyi düşünen vatandaşların son günlerde kurban kesimi ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Kurban kestikten sonra namaz kılmanın gerekli olup olmadığını öğrenmek isteyenler bu konuya dair Diyanet cevabını araştırıyor. İşte, kurban kestikten sonra kılınan namaz hakkında bazı bilgiler.
Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah‟ın verdiği nimete şükür olarak -bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati olmamak kaydıyla- iki rekât nafile namazı kılabilir.
Kesilen kurbanın kanından alına sürülmesi dinimizde var mıdır?
Kesilen kurbanın kanının alına sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiç birinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasındaki uygulamalara başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır.
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