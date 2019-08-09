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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? İşte Diyanet cevabı!

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Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? İşte Diyanet cevabı!

Kurban Bayramı'na günler kala, kurban kesimi hakkındaki bilgiler de vatandaşların gündemine gelmeye başladı. Kurban ibadetini yerine getirecek olanların en fazla araştırdığı konulardan biri kurban kestikten sonra namaz kılmanın dini hükmü oldu. Peki, kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? İşte, Diyanet'in o konu hakkındaki cevabı.

Kurban kesmeyi düşünen vatandaşların son günlerde kurban kesimi ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Kurban kestikten sonra namaz kılmanın gerekli olup olmadığını öğrenmek isteyenler bu konuya dair Diyanet cevabını araştırıyor. İşte, kurban kestikten sonra kılınan namaz hakkında bazı bilgiler.

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah‟ın verdiği nimete şükür olarak -bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati olmamak kaydıyla- iki rekât nafile namazı kılabilir.

Kesilen kurbanın kanından alına sürülmesi dinimizde var mıdır? 

Kesilen kurbanın kanının alına sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiç birinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasındaki uygulamalara başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır.

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