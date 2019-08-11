Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban etinin ne kadarı dağıtılır?
Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü itibariyle ülke genelinde Müslümanlar tarafından idrak edilmeye başlandı. Sabah saatlerinden itibaren kurban kesimine başlayan vatandaşlar, kurban etini pay etmek için internet üzerinden 'Kurban etinin ne kadarı dağıtılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti dağıtırken nelere dikkat edilmeli? İşte, Diyanet'in o konu hakkındaki cevabı.
Toplam 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, bayram namazının kılınmasıyla başladı. Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, yanlış ve eksiksiz kurban pay etmemek için Diyanet'in konuya ilişkin bilgilerini öğrenmek adına araştırmalarına başladı. İşte, Diyanet bilgisine göre kurban dağıtımı hakkında bilgiler.
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).
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