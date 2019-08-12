Kurban en son ne zamana kadar kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman biter?
Kurban Bayramı ikinci gününde ülke genelinde devam ederken, kurban ibadetini idrak eden vatandaşlar kurban kesim vaktiyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kurban kesiminin ne zamana kadar yapılacağını merak edenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konu hakkındaki bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, kurban en son ne zamana kadar kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman biter? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Toplam dört gün sürecek olan Kurban Bayramı idrak edilmeye devam ediyor. İslami usüllere göre kurban kesimini yapacak olan vatandaşlar, yanlışlık yapmamak adına kurban kesim vaktiyle ilgili bilgileri araştırıyor. İşte, Diyanet bilgisine göre kurban kesiminin biteceği zamanla ilgili detaylar.
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?
Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah‟ın verdiği nimete şükür olarak -bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati olmamak kaydıyla- iki rekât nafile namazı kılabilir.
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