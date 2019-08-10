Kurban Bayramı'nda PTT şubeleri açık mı? PTT çalışma saatleri
Kurban Bayramı'nın hazırlıkları tüm yurtta devam ederken, internette en fazla araştırılan konulardan biri de PTT çalışma saatleri oldu. Evrak gönderimi ve alımı yapacak olan vatandaşlar, bayramın ilk günü sorun yaşamamak için Kurban Bayramı'nda PTT'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda PTT şubeleri açık mı? İşte, PTT çalışma saatleri.
Kurban Bayramı'nın birinci günü PTT şubelerinde işlemlerini tamamlayacak olan vatandaşlar, PTT'lerin bayramda çalışıp çalışmadığını yoğun şekilde araştırıyor. PTT çalışma saatlerine göre hareket edecek olanlar, konuya ilgili detayları sorguluyor. İşte, PTT Kurban Bayramı çalışma saatleri ile ilgili detaylar.
PTT şubeleri Kurban Bayramı'nda hizmet vermeyecek. PTT'ler 15 Ağustos 2019 gününde itibaren normal mesai saatlerine dönecek.
PTT'DE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?
Kredi kartı ödemelerinizi PTT işyerlerinden kolayca gerçekleştirebilir, kredi kartı müşterisi olduğunuz bankaya gitme zahmetine girmeden diğer faturalarınız ile birlikte kredi kartı borcunuzu da PTT'den ödeyebilirsiniz.
Nakit Yatırma İşlemleri: Anlaşmalı Bankalar nezdinde ister kendi hesabınıza, ister bir başkasının hesabına PTT aracılığıyla para yatırabilirsiniz.
Nakit Ödeme İşlemleri: Anlaşmalı Bankalarda bulunan hesaplarınızdan PTT aracılığıyla para çekebilirsiniz.
Bireysel Kredi Ödemeleri: Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinizin yanı sıra PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait bireysel kredi taksitlerinin geri ödemesini PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
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