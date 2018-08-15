Kurban Bayramı'nda İETT otobüsleri, metro ve vapurlar ücretsiz mi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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15.08.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı'nda İETT otobüsleri, metro ve vapurlar ücretsiz mi?

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Kurban Bayramı'nda İETT otobüsleri, metro ve vapurlar ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Bayramda otobüsler ve toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, bayram ziyaretleri için toplu ulaşım kullanacak milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında ilk sıralarda yer aldı. Peki, Kurban Bayramı'nda İETT otobüsleri, metro ve vapurlar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Yakın zaman sonra idrak edilecek Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala İETT otobüsleri ücretsiz olacak mı sorusu, çok sayıda kişinin merakla araştırdığı konu oldu. Otobüsler dışında metro ve vapurlar için de araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, konu hakkında yapılan resmi açıklamaları sorguluyor. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her bayram öncesi olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Merak edilen bu sorunun yanıtı geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı doğrultusunda verildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçlarına ek seferler konulmasına ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmasına karar verildi. Buna göre vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

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