Kurban Bayramı'nda İETT otobüsleri, metro ve vapurlar ücretsiz mi?
Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Bayramda otobüsler ve toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, bayram ziyaretleri için toplu ulaşım kullanacak milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında ilk sıralarda yer aldı. Peki, Kurban Bayramı'nda İETT otobüsleri, metro ve vapurlar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
Yakın zaman sonra idrak edilecek Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala İETT otobüsleri ücretsiz olacak mı sorusu, çok sayıda kişinin merakla araştırdığı konu oldu. Otobüsler dışında metro ve vapurlar için de araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, konu hakkında yapılan resmi açıklamaları sorguluyor. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Her bayram öncesi olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Merak edilen bu sorunun yanıtı geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı doğrultusunda verildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçlarına ek seferler konulmasına ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmasına karar verildi. Buna göre vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.
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