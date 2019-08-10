Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu paylaştı. Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak diye soranlar için işte 5 günlük hava tahmin raporu...
Meteoroloji kurban bayramı hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bayramın birinci gününde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize sağanak yağışın etkisi altında olacak. Diğer illerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da ise hava güneşli olacak.
Yapılan son değerlendirmeye göre kurban bayramında hava sıcak olacak. İlk gün yağacak yağmur yurdu terk edecek ve yerini sıcak havaya bırakacak. Kurban bayramı süresince bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-35, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Trabzon’da 26-28, Samsun’da 28-30, Erzurum’da 29-32, Bursa ve Adana’da 35-37, Antalya’da 37-40, Diyarbakır’da 39-42 ve Aydın’da 40-43 dereceler arasında olması tahmin ediliyor.
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