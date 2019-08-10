Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz olacak? İşte, ücretsiz köprü ve otoyollar
Bayram tatilinde şehir dışına çıkacak olanlar, yolculuk için hazırlıklarını tamamlarken, ücretsiz otoyol ve köprüler sürücülerin gündemine gelmeye başladı. Kullanacakları güzergahta ücretsiz yolların hangilerini olduğunu merak edenler, internetten bu doğrultudaki bilgileri sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz olacak? İşte, ücretsiz köprü ve otoyollar listesi.
11 -14 Ağustos Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam 4 gün sürecek olan bayramda ücretsiz yollar hakkında fikir sahibi edinmek isteyenler, resmi kaynaklar tarafından açıklanan bilgileri merak ediyor. işte, Kurban Bayramı'nda ücretsiz yollar hakkında bilgiler.
Kurban Bayramı kapsamında 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.01’den (cumayı cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.
ÜCRETLİ KÖPRÜ TÜNEL VE OTOYOLLAR
- Osmangazi Köprüsü (İzmit Körfez Geçişi)
- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (bağlantı yolları dahil)
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü
- Kuzey Çevre Otoyolu Geçişi
- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Geçişi
- Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Geçişi
ÜCRETSİZ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
- KGM İzmir-Çeşme Otoyolu
- KGM İzmir-Aydın Otoyolu (Işıkkent-Aydın Batı)
- KGM Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın-Şanlıurfa)
- KGM Çukurova Otoyolları (Niğde-Mersin-Adana Batı)
- KGM Avrupa Otoyolu (TEM-Mahmutbey-Edirne)
- KGM Anadolu Otoyolu (TEM-Çamlıca-Akıncı)
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