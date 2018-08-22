Resimli bayram mesajlarıyla sevdiklerinizin Kurban Bayramı'nı kutlayın

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde de en çok araştırılan konulardan biri bayram mesajları oldu. Bir yandan kurban ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, bir yandan da sevdiklerine iletebilecekleri bayram mesajlarını inceliyor.

Kurban Bayramı, 21 Ağustos Salı günü başladı.. Küslerin barıştığı, kalplerin güzel dilekler ve dualarla dolduğu, küçüklerin bayram harçlığı için sıraya girdiği Kurban Bayramı’nın en güzel geleneklerinden biri de uzakta olan sevdiklerimize bayram mesajları iletmek. Metin ve görsel olmak üzere iki farklı seçeneklerde Kurban Bayramı mesajlarını derledik. Sizler de bu mesajlardan birini seçerek sevdiklerinize iletebilirsiniz.

BAYRAM MESAJLARI

- Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize...

- Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.- Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize...

En önemli ibadetlerimizden biri olan kurban kesmenin gereklerini yerine getirdiğimiz dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nda sevdiklerimizin de bayramını kutlamak ve en güzel sözlerle onlara sürpriz yapmak bizleri mutlu eder.

Özellikle buluşamadığımız, bir araya gelemediğimiz dostlarımız ve arkadaşlarımızın bayramlarını kutlamak için anlamlı ve duyulmamış mesajlar bularak onlara göndermek isteriz.

Kurban Bayramı'nda tüm sevdiklerinizle bir araya gelmeniz, ulaşamadıklarınıza güzel bir mesajla kutlama ve tebriklerinizi iletmeniz için sizlere bayram mesajlarından bir derleme hazıladık.

*Benim hayatımda nehirler vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim hayatımda sevdiklerim vardır bayramları ayrı geçirince üzüldüğüm. En kısa zamanda görüşmek üzere..

*Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

*Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Bu değerli Kurban Bayramı.nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

- En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak "merhabadır" bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

- Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

- Dostluğu, sevgiyi ve geleceği... Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı... Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.





*Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun Kurban Bayramınız Kutlu Olsun

*Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Kurban Bayaramınız Mübarek Olsun.





*Bu Kurbanda Birlikte Aynı Sofrada yer Almasak ta Bayramda yanınızda Olacağız Mutlaka.. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.

*Kurban geldi Evimize Bereket Getirdi Sofralarımıza Yine, Kurban Bitse de Bu Ay, Bayramda Yanınızdayız Her An, Kurban Bayramınızı Kutlarız.

*Dualarım Sizinle Bir daha ki Kurban Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği ile Kurban Bayramınız Hayırlı Olsun.





*Bu Kurbanda Birlikte Aynı Sofrada yer Almasakta Bayramda yanınızda Olacağız Mutlaka.. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.

*Evinize Gül Kokusu Essin Kalplerinize ALLAH iyilik versin Bu bayramda da Erlerimiz her zamanki gibi Mutlulukla Birleşsin. Kurban bayramınızı Kutlarım

*Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.